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Se acerca una nueva edición de la feria Leer y Comer con entrada gratuita: cuándo y dónde se celebrará el evento literario

La propuesta reunirá durante dos jornadas literatura, gastronomía, música, bienestar y arte en un formato abierto y gratuito para toda la familia. La edición 2026, que llevará por lema “Vivir más, mejor y con sentido”, tendrá food trucks y música en vivo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Se acerca una nueva edición de la feria Leer y Comer con entrada gratuita.
Se acerca una nueva edición de la feria Leer y Comer con entrada gratuita. Foto: linda.buenosaires.gob.ar
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Los libros, la gastronomía y las experiencias al aire libre volverán a encontrarse en una de las ferias culturales más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 3 y domingo 4 de octubre, a partir de las 12:00 horas, la feria Leer y Comer celebrará su 19° edición bajo el concepto “Reset”, una invitación a hacer una pausa, desconectarse del ritmo cotidiano y reconectar con aquello que alimenta tanto el cuerpo como la mente.

Con epicentro en Concepción Arenal y Warnes, en pleno Chacarita, la propuesta reunirá durante dos jornadas literatura, gastronomía, música, bienestar y arte en un formato abierto y gratuito para toda la familia. La feria, declarada de interés turístico y convertida en un clásico de la agenda cultural porteña, vuelve a transformar las calles del barrio en un gran espacio de encuentro ciudadano.

Qué hacer gratis en Buenos Aires el primer fin de semana de octubre: libros, food trucks y música en vivo

La edición 2026 llevará por lema “Vivir más, mejor y con sentido”, una consigna que atravesará buena parte de las actividades programadas. Habrá presentaciones de libros, talleres participativos, juegos, propuestas para chicos y las tradicionales charlas temáticas en las que compartirán experiencias artistas, cocineros, escritores, periodistas y especialistas vinculados a la salud y el bienestar.

La feria Leer y Comer reunirá durante dos jornadas literatura, gastronomía, música, bienestar y arte. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Como cada año, los food trucks serán protagonistas de la experiencia, con una amplia oferta gastronómica que incluirá platos gourmet, alternativas vegetarianas, veganas y opciones sin TACC. La propuesta apunta a combinar buena comida, aprendizaje y entretenimiento en un mismo recorrido urbano.

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Además, durante ambas jornadas habrá música en vivo para acompañar el paseo, generando un clima festivo que convierte a la feria en una de las salidas más atractivas de la temporada para vecinos y turistas.

Feria Leer y Comer 2026: las novedades que suman una experiencia distinta en Chacarita

Entre las principales novedades de esta edición se destaca una cata de vinos, pensada para quienes buscan descubrir nuevas etiquetas y sabores en un entorno relajado y al aire libre. También habrá un mercado de productos especiales y la participación de algunas de las editoriales más importantes de la Argentina, que acercarán novedades, autores y espacios de intercambio con los lectores.

Más que una feria gastronómica o un encuentro literario, Leer y Comer propone una experiencia cultural. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Más que una feria gastronómica o un encuentro literario, Leer y Comer propone una experiencia cultural integral. La combinación de libros, gastronomía, bienestar y música en las calles de Chacarita reafirma una fórmula que, después de 19 ediciones, sigue convocando a miles de visitantes en busca de un plan diferente para disfrutar de la ciudad.

Datos útiles sobre la feria Leer y Comer

  • Evento: Leer y Comer - Edición Reset
  • Fechas: sábado 3 y domingo 4 de octubre desde las 12 horas
  • Lugar: Concepción Arenal y Warnes, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires
  • Entrada: libre y gratuita
  • Actividades: presentaciones de libros, charlas, talleres, food trucks, mercado de productos, cata de vinos, propuestas infantiles y música en vivo
Los food trucks serán protagonistas de la experiencia, con una amplia oferta gastronómica. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Cómo llegar a la feria Leer y Comer en Chacarita desde el Obelisco

En subte + caminata

  • Tomá la Línea B de Subte en la estación Carlos Pellegrini (a metros del Obelisco).
  • Bajate en la estación Federico Lacroze, una de las cabeceras de la línea.
  • Desde allí caminá unas 8 a 10 cuadras (aproximadamente 10 minutos) hasta Concepción Arenal y Warnes.

En colectivo

Desde la zona del Obelisco también podés utilizar varias líneas con destino a Chacarita, entre ellas:

  • 39
  • 93
  • 111
  • 168

Conviene descender en las inmediaciones de Avenida Corrientes y Federico Lacroze o sobre Warnes, y completar el trayecto caminando unos minutos.

En tren

Otra alternativa es llegar hasta la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza y caminar hasta el predio de la feria. La sede del evento se encuentra muy cerca de ese importante nodo de transporte del barrio.

  • Tiempo estimado desde el Obelisco: entre 25 y 35 minutos, dependiendo del medio elegido y la frecuencia del servicio.
TurismoFestivalGastronomíaChacarita
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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