La planta que puede dejar perfume en toda la cuadra, tiene flores blancas y necesita pocos cuidados

Es una planta que da mucho olor. Foto: Gemini

El jazmín chino se volvió una de las plantas más elegidas para quienes buscan sumar color y aroma al jardín sin complicarse con el mantenimiento. Esta trepadora, de nombre científico Jasminum polyanthum, es famosa por sus pequeñas flores blancas agrupadas y el perfume que puede sentirse a metros de distancia cuando está en plena floración.

Además de su fragancia, el jazmín chino es ideal para cubrir paredes, pérgolas, rejas o cercos, ya que puede crecer varios metros si cuenta con un buen soporte. Por eso, es común verlo decorando frentes de casas y patios, donde transforma el ambiente con su presencia.

Cómo es la floración del jazmín chino

Uno de los mayores atractivos de esta especie es la cantidad de flores que produce. Durante la temporada de floración, el jazmín chino se llena de racimos de flores blancas que contrastan con el verde intenso de sus hojas.

El aroma es tan fuerte que puede impregnar no solo el jardín, sino también la vereda y hasta la cuadra entera. Por eso, muchos lo eligen para sumar un toque especial a los espacios exteriores.

Jazmín chino. Foto Unsplash

Dónde y cómo plantar el jazmín chino

Para que el jazmín chino crezca bien, necesita un lugar con buena luz y espacio para desarrollarse. Es fundamental ofrecerle una estructura donde pueda trepar: puede ser una reja, una pérgola, un arco o una pared con soporte.

La ubicación ideal es aquella que reciba varias horas de sol o, al menos, mucha luz natural. Esto favorece tanto el crecimiento como la floración abundante.

Cuidados básicos para una planta siempre sana

El jazmín chino es una planta de bajo mantenimiento, pero hay algunos puntos clave para que luzca siempre bien:

Luz: necesita buena iluminación y tolera el sol, aunque puede adaptarse según el clima.

Riego: el suelo debe mantenerse húmedo, pero sin encharcarse.

Soporte: al ser trepadora, requiere una estructura firme para crecer.

Poda: se puede podar para controlar el tamaño y ordenar las ramas.

Suelo: es importante que tenga buen drenaje para evitar problemas en las raíces.

Con estos cuidados y el lugar adecuado, el jazmín chino puede convertirse en el protagonista del jardín, aportando floración abundante, perfume y un gran impacto visual.