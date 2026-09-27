Buscan voluntarios de toda Latinoamérica para salvar a una de las aves más amenazadas de Argentina: requisitos y cómo postularse

Buscan voluntarios de toda Latinoamérica para salvar a una de las aves más amenazadas de Argentina. Foto: argentina.gob.ar

La Fundación Macá Tobiano abrió una nueva convocatoria para participar de sus campañas de conservación en las remotas mesetas de Santa Cruz. La iniciativa invita a vivir una experiencia única de trabajo de campo, ciencia y protección ambiental en uno de los ecosistemas más inhóspitos de Sudamérica.

En el corazón de la Patagonia Austral, donde el viento domina el paisaje y las extensas mesetas parecen no tener fin, un pequeño grupo de conservacionistas libra desde hace años una carrera contra el tiempo. El objetivo es ambicioso: evitar la desaparición del Macá Tobiano, una especie de ave que habita exclusivamente en Santa Cruz y cuya población hoy se estima en apenas 750 individuos.

Para fortalecer esa misión, la Fundación Macá Tobiano lanzó una nueva convocatoria de voluntariado destinada a personas interesadas en dar sus primeros pasos en el mundo de la conservación de la biodiversidad. La propuesta combina aprendizaje práctico, respaldo científico y trabajo de campo en uno de los escenarios naturales más extraordinarios y menos explorados del continente.

La Fundación Macá Tobiano lanzó una nueva convocatoria de voluntariado para conservar la biodiversidad. Foto: Instagram fundacionmacatobiano

En qué consiste el voluntariado de la Fundación Macá Tobiano

La historia de esta iniciativa está íntimamente ligada al compromiso de cientos de voluntarios y voluntarias que, desde los primeros años del proyecto, se sumaron a la tarea de entender qué estaba ocurriendo con una especie que cada vez resultaba más difícil de encontrar. Fueron ellos quienes acamparon en las mesetas patagónicas para reunir información, construir infraestructura, gestionar recursos y colaborar en la identificación de las amenazas que llevaban al Macá Tobiano al borde de la extinción.

Actualmente, cada campaña de campo funciona como un espacio de formación y participación activa. Los voluntarios acompañan a técnicos e investigadores en distintos sitios de trabajo de la organización, adquiriendo conocimientos sobre investigación científica, manejo de ecosistemas y estrategias de conservación aplicadas a la biodiversidad patagónica.

Requisitos principales y perfil buscado en los voluntarios

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en la protección de la naturaleza que deseen vivir una experiencia intensa de aprendizaje y trabajo colaborativo.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en la protección de la naturaleza y las aves. Foto: argentina.gob.ar

Desde la Fundación destacan que buscan participantes con buena salud física, interés por la conservación ambiental, capacidad para trabajar en equipo y disposición para adaptarse a las exigencias de un entorno remoto. No se requiere experiencia previa específica, por lo que se presenta como una oportunidad ideal para quienes deseen tener un primer acercamiento profesional a la conservación de la biodiversidad.

Tareas a desarrollar: monitoreo de aves y control de especies invasoras

Durante las campañas, los voluntarios participan de distintas actividades de investigación y conservación junto al equipo técnico de la Fundación. Entre las principales tareas se encuentran:

Control y manejo de especies invasoras

Colaboración en acciones destinadas a reducir las amenazas que afectan al Macá Tobiano

Monitoreo de poblaciones de aves silvestres

Relevamiento de información científica en campo

Seguimiento del estado de conservación de los ecosistemas

Fechas de la convocatoria, límite de recepción y documentación solicitada

El voluntariado se desarrollará entre el 15 de octubre y el 1 de mayo, con ingresos y egresos programados los días 1 y 15 de cada mes.

La permanencia mínima requerida es de 30 días, debido a las características del trabajo de campo y a la necesidad de que los participantes reciban una capacitación adecuada para integrarse a las tareas de conservación.

La permanencia mínima requerida es de 30 días, debido a las características del trabajo de campo. Foto: Instagram fundacionmacatobiano

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y únicamente se aceptarán mediante el formulario oficial disponible en la página web de la organización.

Condiciones climáticas y equipamiento necesario para el trabajo en el campo

La estepa y las mesetas de altura de la Patagonia Austral conforman una de las regiones más inhóspitas y menos exploradas de Sudamérica. Las condiciones climáticas suelen ser extremas, con fuertes vientos, bajas temperaturas y cambios bruscos del tiempo.

Por ese motivo, la Fundación recomienda a los postulantes leer detalladamente toda la información disponible antes de inscribirse. La experiencia implica convivir en ambientes remotos, alejados de centros urbanos y con logística limitada, por lo que resulta indispensable contar con una adecuada preparación física y equipamiento acorde para actividades al aire libre.

Costos de permanencia, traslados y gastos cubiertos en la estadía

La organización informó que cuenta con becas parciales destinadas a participantes provenientes de distintos países de América Latina, con el objetivo de facilitar el acceso a la experiencia.

Los detalles específicos sobre costos personales, traslados, gastos cubiertos, alojamiento, alimentación y otros aspectos logísticos se encuentran detallados en la documentación oficial disponible en el sitio web de la Fundación, donde cada postulante puede consultar las condiciones actualizadas del programa.

La Fundación recomienda a los postulantes leer toda la información disponible antes de inscribirse. Foto: Instagram fundacionmacatobiano

Cómo completar el formulario de inscripción: paso a paso

Las personas interesadas en participar deben realizar la postulación exclusivamente a través del formulario online habilitado por la Fundación Macá Tobiano. El proceso es sencillo:

Ingresar al sitio oficial de la Fundación. Acceder a la sección “Voluntariado”. Leer atentamente toda la información disponible sobre las campañas de campo. Revisar los requisitos, condiciones de permanencia y aspectos logísticos. Completar el formulario con los datos personales solicitados. Enviar la postulación antes del cierre de la convocatoria.

Para obtener más información y realizar la inscripción, los interesados pueden ingresar a: macatobiano.org/es/sumate/voluntariado