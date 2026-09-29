El pueblo a poco más de 1 hora de CABA que guarda una laguna legendaria, un antiguo fortín y más de 200 años de historia

¿Por qué Lobos se llama así? Foto: Municipalidad de Lobos

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino donde la historia bonaerense convive con calles tranquilas, edificios antiguos y una laguna rodeada de relatos centenarios. Se trata de Lobos, una ciudad perfecta para abandonar por unas horas el ritmo acelerado de CABA.

Ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de la Capital Federal, la ciudad fue fundada oficialmente el 2 de junio de 1802. Sin embargo, la historia de la región comenzó mucho antes y está relacionada con las exploraciones de la llanura, el crecimiento de las estancias y la antigua línea de fortines de Buenos Aires.

Además de su pasado, Lobos combina arquitectura, gastronomía y actividades al aire libre. Su casco urbano conserva varios sitios patrimoniales, mientras que, a unos 15 kilómetros, la famosa Laguna de Lobos completa una propuesta perfecta para pasar el día o disfrutar de un fin de semana.

De dónde viene el nombre de Lobos y cuál es su historia

El nombre de la localidad encierra una curiosidad. Lejos de estar relacionado con los lobos terrestres, habría surgido por la gran cantidad de coipos, antiguamente conocidos como “lobos de agua”, que habitaban la laguna durante el siglo XVIII.

En 1740, una misión jesuítica exploró el centro y el sur del actual territorio bonaerense. A partir de la información reunida durante aquellos viajes, en un mapa confeccionado en Londres en 1772 apareció la inscripción “L. Lobos” junto al espejo de agua.

Plaza de Lobos Foto: Wikipedia

La región también cumplió una función importante dentro de la antigua frontera bonaerense. En 1779 fue construido el Fortín de San Pedro de Los Lobos, levantado cerca de la laguna como parte de una línea defensiva organizada durante el gobierno del virrey Juan José de Vértiz.

Aunque el fortín no llegó hasta nuestros días, su existencia fue fundamental para el posterior poblamiento de la zona. Finalmente, el 2 de junio de 1802, José Salgado realizó la fundación que dio origen a la ciudad actual.

Un recorrido por el casco histórico de Lobos

El mejor lugar para comenzar la visita es la Plaza 1810, corazón del casco urbano y punto de encuentro de los vecinos. A su alrededor se encuentran algunos de los edificios más representativos de la ciudad.

Uno de ellos es la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, una referencia arquitectónica y religiosa. A pocos metros también se ubica el Teatro Cine Italiano, un espacio relacionado con la vida social y cultural de la comunidad.

Fachada de la casa de Perón en Lobos

Otro sitio destacado es el Museo y Biblioteca Provincial Presidente Juan Domingo Perón, instalado en la casa natal del expresidente argentino. El inmueble permite conocer parte de su historia familiar mediante fotografías, documentos y diversos objetos.

La cercanía entre la plaza, la iglesia, el teatro y el museo permite realizar un recorrido a pie durante la mañana y reservar la tarde para visitar la laguna.

La laguna que forma parte de la identidad local

A unos 15 kilómetros del centro se encuentra la Laguna de Lobos, el atractivo natural más famoso del partido. Mucho antes de convertirse en un sitio turístico, este espejo de agua ya aparecía en mapas y documentos coloniales.

Actualmente, la zona es elegida para practicar pesca deportiva, realizar caminatas, organizar picnics y contemplar el paisaje. El pejerrey es una de las especies más buscadas, especialmente durante los meses de otoño e invierno.

Villa Logüercio: la escapada calma junto a la Laguna de Lobos Foto: Wikipedia

La costanera y los espacios cercanos ofrecen diferentes alternativas recreativas. Además, en los alrededores existen campings, cabañas y alojamientos rurales para quienes prefieren quedarse más de un día.

El contraste es uno de los grandes atractivos de la escapada: por la mañana se puede caminar entre edificios históricos y, durante la tarde, disfrutar del atardecer frente al agua.

Gastronomía y sabores tradicionales

La visita también puede complementarse con una propuesta gastronómica vinculada con la cocina de campo. En Lobos y sus alrededores existen parrillas, restaurantes, casas de té y emprendimientos regionales.

Los asados, las empanadas, las pastas y los productos artesanales ocupan un lugar importante. Durante algunos fines de semana también funcionan ferias en las que productores y artesanos ofrecen alimentos, objetos decorativos y recuerdos.

Cómo llegar a Lobos desde CABA

Lobos se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En automóvil, el camino más utilizado es por la Autopista Riccheri, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Nacional 205. El viaje suele demandar entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tránsito.

También se puede llegar en tren mediante servicios de las líneas Sarmiento y Roca, aunque es necesario realizar combinaciones. Desde la estación de Lobos hasta la laguna quedan unos 15 kilómetros, que pueden completarse en remís, taxi o vehículo particular.

Con su pasado de frontera, su casco histórico y una laguna que dio origen a su nombre, Lobos reúne naturaleza, cultura y tradición en un mismo destino, sin necesidad de alejarse demasiado de CABA.