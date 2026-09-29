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Flores ideales para interiores: guía útil para darle vida a tu casa en pocos minutos

Aportan luz, brillo y un aroma perfecto para conectar con la naturaleza estando en la ciudad. Cuáles son las flores seleccionadas y cómo cuidarlas correctamente.

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Flores ideales para espacios interiores: cuáles son y cómo cuidarlas.
Flores ideales para espacios interiores: cuáles son y cómo cuidarlas. Foto: Freepik
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Muchas veces se cree que para decorar un espacio es necesario colocar elementos en cada una de las esquinas que quedan libres. Sin embargo, el must en la decoración es que siempre “menos es más”, pues no se trata solo de seguir un estilo minimalista sino también de capitalizar aquellos sitios con otras opciones como, por ejemplo, flores de interior. ¿Por qué? Simple. Porque dan luminosidad y brillo a todo ambiente de una casa.

Ahora bien, existen flores ideales para interiores, de esas que dan color y vida a cualquier espacio hogareño. Tanto si te estás mudando como no, en la siguiente selección encontrarás una guía súper sencilla de opciones de flores de interior y algunos datos siempre útiles para cuidarlas y que tengan una mayor duración.

Por qué es beneficioso colocar flores en espacios interiores

Existen múltiples razones por las cuales es sumamente beneficioso colocar flores adentro de una casa entre las cuales se encuentran:

  • Mejorar el estado de ánimo: las flores pueden generar emociones positivas y bienestar.
  • Hacen que el espacio sea más habitable y amigable: aporta una sensación de calidez y de comodidad.
  • Conexión con la naturaleza: para quienes viven en una ciudad tener flores en su casa puede ser una excelente opción para estar en mayor contacto con el medio ambiente.

También está comprobado que pueden disminuir el estrés y atribuir una sensación de mayor relajación al ambiente.

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Qué flores son perfectas para espacios interiores

Las flores dan un toque estético y cálido a todo ambiente. A continuación leerás cuatro de las mejores opciones para decorar un espacio interior.

Tulipanes

Lo interesante de los tulipanes es que se pueden conseguir en diversos colores y tonos. Son ideales para los meses más fríos. Hay que tener en cuenta que se pueden regar entre una y dos veces por semana. Además, se recomienda colocarlos cerca de alguna ventana, ya que florecen con buena luz.

Flores ideales para espacios interiores
Los tulipanes dan brillo a los espacios interiores. Foto: admagazine

Begonias

Para tener begonias en un espacio interior es preciso saber que necesitan de luz indirecta. Así que se pueden colocar en un lugar intermedio. La frecuencia del riego depende de la época del año: en invierno pueden necesitar de 7 a 15 días, en cambio, en verano, se pueden regar cada 3 o 6 días. Con un buen cuidado, pueden crecer hasta dos metros.

Flores ideales para espacios interiores
En verano, se pueden regar cada 3 o 6 días. Foto: Thursd

Margaritas

Las margaritas siempre son una excelente opción para decorar espacios interiores. Transmiten frescura y un mood de alegría, por eso, necesitan de mucha luz natural: un total de entre 4 a 5 horas por día. En tanto, el riego debe ser moderado, pero hay que procurar que la tierra quede húmeda.

Flores ideales para espacios interiores
Las margaritas necesitan de mucha luz natural: un total de entre 4 a 5 horas por día Foto: Floristería Morris

Lirios

Opción sofisticada y elegante, ideal para espacios como comedores, livings o simplemente salas de estar. Además, poseen una fragancia característica que hace que no se necesite ningún otro tipo de aromatizante. Los lirios necesitan estar en sitios con climas templados, además, también les gusta mucho la luz: deben estar en contacto con los rayos de sol entre 5 a 6 horas por día. En este caso, el riego también debe ser moderado.

Flores ideales para espacios interiores
Deben estar en contacto con los rayos de sol entre 5 a 6 horas por día. Foto: Flors Zinnia

Otras muy buenas opciones de flores para espacios internos son las rosas, las hortensias, los claveles, las fresias y la violeta africana.

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