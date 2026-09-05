Temor en El Chaltén: advierten por un fenómeno como el de Nepal y exigen un plan de evacuación

El Chaltén podría sufrir una catástrofe similar a la de Nepal. Foto: Copilot AI por Canal 26

El Chaltén enfrenta un riesgo latente de inundación repentina asociado a la Laguna Torre, donde científicos monitorean la inestabilidad de una ladera del cerro Solo. Un eventual desprendimiento podría provocar una descarga abrupta de agua hacia la localidad en menos de una hora.

La situación cobró mayor atención luego de la tragedia registrada en Nepal, donde una inundación repentina vinculada al colapso de un lago glaciar provocó una catástrofe de gran escala. Aunque los especialistas remarcan que ambos escenarios no son comparables por su magnitud, comparten un mecanismo físico: el desprendimiento de una ladera sobre un cuerpo de agua de origen glaciar puede generar una ola, romper una barrera natural y liberar una enorme cantidad de agua, rocas y sedimentos valle abajo.

Vista aérea del río Trishuli fluyendo junto a edificios dañados y cubiertos de lodo tras las devastadoras inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devighat, Nepal. Foto: REUTERS

Qué podría ocurrir en la Laguna Torre

El principal punto bajo observación se encuentra a unos 10 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. Allí, la ladera norte del cerro Solo presenta signos de inestabilidad desde hace años. Un colapso de rocas y material de montaña podría caer directamente sobre la Laguna Torre y generar una ola capaz de superar o fracturar la morena terminal que contiene el agua.

Si esa barrera natural cediera, una masa de agua podría desplazarse por el valle del río Fitz Roy y alcanzar El Chaltén. Este tipo de fenómeno recibe el nombre de GLOF, sigla en inglés utilizada para describir las inundaciones provocadas por el desborde repentino de lagos glaciares.

La investigadora Mariana Correas González, del IANIGLA-CONICET, explicó que el retroceso de los glaciares deja expuestas pendientes que anteriormente tenían el hielo como sostén. Esa pérdida de apoyo puede favorecer la inestabilidad de las laderas y provocar avalanchas de gran volumen.

El tiempo de evacuación sería menor a una hora

Uno de los principales problemas es la velocidad con la que podría desarrollarse una eventual emergencia. Los cálculos disponibles indican que el flujo podría tardar entre 45 minutos y una hora en llegar a El Chaltén desde la Laguna Torre, siguiendo el curso del río Fitz Roy.

Ese margen sería especialmente limitado durante la temporada turística, cuando cientos de personas recorren senderos, campamentos y sectores próximos a los cursos de agua. Un episodio durante el día podría afectar a visitantes que se encuentren en la zona de la Laguna Torre, mientras que un evento nocturno podría impactar principalmente sobre la población ubicada dentro del ejido urbano.

Además, entre las posibles consecuencias se contempla el daño al puente de acceso a El Chaltén, construido sobre el río Fitz Roy. La infraestructura esencial de la localidad, como la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario, también se encuentra dentro de los sectores que podrían verse afectados.

Una grieta que genera preocupación

Las investigaciones realizadas durante los últimos años permitieron identificar cambios en la ladera del cerro Solo. Según datos expuestos ante el Concejo Deliberante de El Chaltén, la grieta detectada en la ladera se desplazó durante el último año tanto como en los siete años anteriores en conjunto.

Al mismo tiempo, la cantidad de agua acumulada en la cuenca del glaciar Torre resultó superior a la estimada inicialmente, debido a la formación de un segundo cuerpo de agua asociado al derretimiento sostenido.

Los especialistas aclaran que estos indicadores no permiten establecer cuándo podría producirse un desprendimiento. El monitoreo actual depende, entre otras herramientas, de imágenes satelitales obtenidas cada tres o cuatro días, por lo que no existe una vigilancia continua de la pendiente.

El plan que reclaman para El Chaltén

Ante este escenario, el Concejo Deliberante de El Chaltén reclamó un plan integral de evacuación y contingencia que permita coordinar la respuesta entre el municipio, Parques Nacionales y organismos provinciales.

El Chaltén, Santa Cruz. Foto: Instagram/El_Chalten

La propuesta incluye sensores para detectar movimientos de masa en tiempo real y sistemas capaces de alertar a las autoridades con un margen estimado de entre 45 minutos y una hora. También se prevén cámaras para monitorear la ladera, sensores de nivel en la Laguna Torre y el río, una estación meteorológica y un software que integre la información en un centro de monitoreo.

El protocolo debería contemplar además la definición de responsabilidades, rutas de evacuación, zonas seguras y mecanismos de comunicación para que la alerta llegue rápidamente a vecinos, turistas, escuelas y comercios.

El objetivo no es anticipar que el colapso vaya a ocurrir, sino reducir sus consecuencias si finalmente sucede. En El Chaltén, donde el tiempo de respuesta podría ser inferior a una hora, la preparación y el monitoreo permanente aparecen como las principales herramientas para enfrentar un riesgo que los científicos consideran latente.