comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temor en El Chaltén: advierten por un fenómeno como el de Nepal y exigen un plan de evacuación

Científicos advierten por la inestabilidad del cerro Solo y el posible desborde de la Laguna Torre: un eventual GLOF podría alcanzar El Chaltén en menos de una hora y las autoridades reclaman un sistema de alerta temprana y un protocolo de evacuación.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Chaltén podría sufrir una catástrofe similar a la de Nepal.
El Chaltén podría sufrir una catástrofe similar a la de Nepal. Foto: Copilot AI por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Chaltén enfrenta un riesgo latente de inundación repentina asociado a la Laguna Torre, donde científicos monitorean la inestabilidad de una ladera del cerro Solo. Un eventual desprendimiento podría provocar una descarga abrupta de agua hacia la localidad en menos de una hora.

La situación cobró mayor atención luego de la tragedia registrada en Nepal, donde una inundación repentina vinculada al colapso de un lago glaciar provocó una catástrofe de gran escala. Aunque los especialistas remarcan que ambos escenarios no son comparables por su magnitud, comparten un mecanismo físico: el desprendimiento de una ladera sobre un cuerpo de agua de origen glaciar puede generar una ola, romper una barrera natural y liberar una enorme cantidad de agua, rocas y sedimentos valle abajo.

Imágenes de la trágica riada que afectó a Nepal dejando más de 900 muertos.
Vista aérea del río Trishuli fluyendo junto a edificios dañados y cubiertos de lodo tras las devastadoras inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devighat, Nepal. Foto: REUTERS

Qué podría ocurrir en la Laguna Torre

El principal punto bajo observación se encuentra a unos 10 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. Allí, la ladera norte del cerro Solo presenta signos de inestabilidad desde hace años. Un colapso de rocas y material de montaña podría caer directamente sobre la Laguna Torre y generar una ola capaz de superar o fracturar la morena terminal que contiene el agua.

Si esa barrera natural cediera, una masa de agua podría desplazarse por el valle del río Fitz Roy y alcanzar El Chaltén. Este tipo de fenómeno recibe el nombre de GLOF, sigla en inglés utilizada para describir las inundaciones provocadas por el desborde repentino de lagos glaciares.

Contenido Recomendado

Entre montañas, glaciares y ríos cristalinos:este pueblito es uno de los más elegidos por los turistas y jubilados

Entre montañas, glaciares y ríos cristalinos: este pueblito es uno de los más elegidos por los turistas y jubilados

Atención turistas:una localidad de la Patagonia cobrará un impuesto por pasar el día allí

Atención turistas: una localidad de la Patagonia cobrará un impuesto por pasar el día allí

La investigadora Mariana Correas González, del IANIGLA-CONICET, explicó que el retroceso de los glaciares deja expuestas pendientes que anteriormente tenían el hielo como sostén. Esa pérdida de apoyo puede favorecer la inestabilidad de las laderas y provocar avalanchas de gran volumen.

El tiempo de evacuación sería menor a una hora

Uno de los principales problemas es la velocidad con la que podría desarrollarse una eventual emergencia. Los cálculos disponibles indican que el flujo podría tardar entre 45 minutos y una hora en llegar a El Chaltén desde la Laguna Torre, siguiendo el curso del río Fitz Roy.

Ese margen sería especialmente limitado durante la temporada turística, cuando cientos de personas recorren senderos, campamentos y sectores próximos a los cursos de agua. Un episodio durante el día podría afectar a visitantes que se encuentren en la zona de la Laguna Torre, mientras que un evento nocturno podría impactar principalmente sobre la población ubicada dentro del ejido urbano.

Además, entre las posibles consecuencias se contempla el daño al puente de acceso a El Chaltén, construido sobre el río Fitz Roy. La infraestructura esencial de la localidad, como la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario, también se encuentra dentro de los sectores que podrían verse afectados.

Una grieta que genera preocupación

Las investigaciones realizadas durante los últimos años permitieron identificar cambios en la ladera del cerro Solo. Según datos expuestos ante el Concejo Deliberante de El Chaltén, la grieta detectada en la ladera se desplazó durante el último año tanto como en los siete años anteriores en conjunto.

Al mismo tiempo, la cantidad de agua acumulada en la cuenca del glaciar Torre resultó superior a la estimada inicialmente, debido a la formación de un segundo cuerpo de agua asociado al derretimiento sostenido.

Los especialistas aclaran que estos indicadores no permiten establecer cuándo podría producirse un desprendimiento. El monitoreo actual depende, entre otras herramientas, de imágenes satelitales obtenidas cada tres o cuatro días, por lo que no existe una vigilancia continua de la pendiente.

El plan que reclaman para El Chaltén

Ante este escenario, el Concejo Deliberante de El Chaltén reclamó un plan integral de evacuación y contingencia que permita coordinar la respuesta entre el municipio, Parques Nacionales y organismos provinciales.

El Chaltén, Santa Cruz. Foto: Instagram/El_Chalten

La propuesta incluye sensores para detectar movimientos de masa en tiempo real y sistemas capaces de alertar a las autoridades con un margen estimado de entre 45 minutos y una hora. También se prevén cámaras para monitorear la ladera, sensores de nivel en la Laguna Torre y el río, una estación meteorológica y un software que integre la información en un centro de monitoreo.

El protocolo debería contemplar además la definición de responsabilidades, rutas de evacuación, zonas seguras y mecanismos de comunicación para que la alerta llegue rápidamente a vecinos, turistas, escuelas y comercios.

El objetivo no es anticipar que el colapso vaya a ocurrir, sino reducir sus consecuencias si finalmente sucede. En El Chaltén, donde el tiempo de respuesta podría ser inferior a una hora, la preparación y el monitoreo permanente aparecen como las principales herramientas para enfrentar un riesgo que los científicos consideran latente.

El ChalténNepalTragedia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cómo hacer que el romero crezca fuerte y sano:guía fácil para hacer un enraizante natural con lentejas

    Cómo hacer que el romero crezca fuerte y sano: guía fácil para hacer un enraizante natural con lentejas

  2. Septiembre es el mes clave para las hortensias:guía práctica sobre riego, luz y poda

    Septiembre es el mes clave para las hortensias: guía práctica sobre riego, luz y poda

  3. Guía completa para tener un jardín repleto de colibríes en primavera:qué plantas sumar para atraerlos

    Guía completa para tener un jardín repleto de colibríes en primavera: qué plantas sumar para atraerlos

  4. Tiene flores coloridas, crece rápido y brinda mucha sombra:el árbol ideal para plantar en tu jardín esta primavera

    Tiene flores coloridas, crece rápido y brinda mucha sombra: el árbol ideal para plantar en tu jardín esta primavera

  5. Cómo preparar la lavanda para que crezca con más fuerza a partir del 21 de septiembre

    Cómo preparar la lavanda para que crezca con más fuerza a partir del 21 de septiembre
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

“Deben enviar refuerzos a las Malvinas”:el categórico pedido del exprimer ministro de Reino Unido tras la cadena nacional de Milei

“Deben enviar refuerzos a las Malvinas”: el categórico pedido del exprimer ministro de Reino Unido tras la cadena nacional de Milei

La confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore:“Estoy peor que antes”

Atención ricoteros:llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

De qué murió Rubén “El Negro ” Rada:qué problema de salud tenía el histórico músico uruguayo

Tecnología

Se cayeron ChatGPT, Claude y Grok:qué pasó con las principales plataformas de inteligencia artificial

Se cayeron ChatGPT, Claude y Grok: qué pasó con las principales plataformas de inteligencia artificial

iPhone Ultra:filtran cómo sería el primer plegable de Apple y por qué se perfila como el más caro de la historia

Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas

Video:creó un auto sin conductor, quiso demostrar cómo se manejaba solo y chocó contra un patrullero

Turismo

Parece una frase, pero es un pueblo argentino:se llama “Ahí Veremos” y nació de una respuesta improvisada

Parece una frase, pero es un pueblo argentino: se llama “Ahí Veremos” y nació de una respuesta improvisada

De Barracas a la cima mundial:quién es Jairo Carrizo, cómo conquistó el campeonato y dónde probar sus pizzas

Pueblos bonaerenses, sabores y fiestas imperdibles este fin de semana:del chorizo seco a la mermelada

La Plata tendrá un mega shopping de US$220 millones:100 locales, 7 cines y apertura en 2027