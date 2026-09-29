De los marineros del Graf Spee a la Oktoberfest: el pueblo cordobés marcado por el nazismo y la cerveza

De los marineros del Graf Spee a la Oktoberfest Foto: Instagram @villageneralbelgranook

Entre las montañas y los bosques del Valle de Calamuchita se encuentra un pueblo que parece trasladado desde Europa. Sus casas con techos inclinados, los carteles de madera, la repostería centroeuropea y la cerveza artesanal forman una postal única en la Argentina.

Se trata de Villa General Belgrano, una localidad cordobesa marcada por la inmigración, el fracaso de un proyecto agrícola, la llegada de marineros del acorazado alemán Admiral Graf Spee y el nacimiento de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

Su historia también conserva una conexión con uno de los períodos más oscuros del siglo XX. Mientras la Oktoberfest original fue utilizada como propaganda por el régimen nazi, algunos integrantes del Graf Spee llegaron al pueblo después del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

El origen del pueblo alemán de Córdoba

La historia moderna de Villa General Belgrano comenzó en 1929, cuando el alemán Paul Friedrich Heintze llegó a Calamuchita con el objetivo de crear cooperativas agrícolas y desarrollar un modelo de forestación semejante al europeo.

Junto con Jorge Kappuhn compró terrenos en un paraje conocido como El Sauce, donde ya vivían familias criollas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Las primeras familias alemanas arribaron en 1931 y el 11 de octubre de 1932 quedó establecido como fecha fundacional.

Esconde una historia vinculada al nazismo y celebra la Oktoberfest más famosa del país Foto: Instagram @villageneralbelgranook

Sin embargo, las heladas, las plagas y la falta de agua perjudicaron los cultivos. Ante el fracaso del proyecto agrícola, los vecinos encontraron una alternativa que cambiaría el destino del lugar: el turismo.

Familias vinculadas con escuelas alemanas de Buenos Aires comenzaron a pasar sus vacaciones allí. La comida casera, el paisaje serrano y la hospitalidad impulsaron la aparición de hosterías, restaurantes y comercios.

El Graf Spee, la guerra y la conexión con el nazismo

Tras la batalla del Río de la Plata de 1939, el Admiral Graf Spee, perteneciente a la Alemania nazi, fue hundido por decisión de su capitán frente a Montevideo. Su tripulación fue trasladada a la Argentina y algunos marineros terminaron instalándose en la zona de Calamuchita.

Varios contaban con conocimientos técnicos y colaboraron con diferentes actividades del pueblo. Su presencia quedó incorporada a la historia local y alimentó numerosas versiones sobre una supuesta relación de la comunidad con el nazismo.

Marineros del Graf Spee, nazis en Argentina, Segunda Guerra Mundial

Sin embargo, la llegada de los marineros no permite identificar a todos los habitantes con esa ideología. Villa General Belgrano se formó mediante la convivencia entre familias criollas e inmigrantes de diferentes nacionalidades.

En 1943, el pueblo adoptó su nombre actual en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina.

La celebración que convirtió al pueblo en un ícono turístico

Los antecedentes de la Oktoberfest argentina se remontan a 1957, cuando los vecinos organizaron una celebración por la inauguración del pavimento de la calle principal.

Aquella reunión también buscaba acercar a las familias criollas y alemanas. Debido a su éxito, comenzó a repetirse cada año. En 1963 fue denominada Fiesta de la Cerveza, en 1970 adquirió carácter nacional y en 1980 Villa General Belgrano fue reconocida como su sede permanente.

Villa General Belgrano nació como una colonia agrícola, recibió a tripulantes del Graf Spee durante la Segunda Guerra Mundial Foto: Instagram @villageneralbelgranook

Uno de sus rituales más esperados es el espiche, la apertura ceremonial de un barril de cerveza. La celebración también incluye desfiles, orquestas, danzas tradicionales y representantes de numerosas colectividades.

Cómo el nazismo se apropió de la Oktoberfest

La Oktoberfest original nació en 1810 por el casamiento del príncipe Luis de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Más de un siglo después, el nazismo modificó su significado y utilizó la celebración como una herramienta de propaganda nacionalista.

En 1933, los judíos fueron excluidos del trabajo en el predio. En 1938, después de la anexión de Austria, el régimen rebautizó el evento como Gran Fiesta Popular Alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la celebración quedó suspendida.

Parece una aldea alemana y creó una fiesta que atrae a miles Foto: Instagram @villageneralbelgranook

La versión cordobesa tomó elementos culturales de Múnich, pero construyó una identidad diferente. No fue creada por el nazismo, sino que surgió como una reunión vecinal destinada a fortalecer la comunidad y promover la economía local.

Así, Villa General Belgrano convirtió una historia atravesada por la inmigración y la guerra en uno de los principales atractivos turísticos de Córdoba. Detrás de cada barril y cada desfile aparece el pasado de un pueblo que debió reinventarse para sobrevivir.