Los jardineros coinciden: estas son las 3 las plantas colgantes que permiten decorar estantes y aprovechar el espacio vertical. Foto: Foto: Gemini

Las plantas colgantes se convirtieron en una de las alternativas preferidas para quienes buscan sumar verde en casa sin resignar espacio. Gracias a sus tallos largos y hojas en cascada, permiten decorar estantes, repisas y muebles altos, aportando un toque natural y movimiento a los ambientes.

Entre las especies más elegidas para interiores se destacan el potus, el filodendro de hoja corazón y la planta cinta. Cada una tiene características propias que las hacen aptas para distintos estilos de decoración y necesidades de cuidado.

Potus: la opción más resistente y versátil

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas colgantes más populares para decorar bibliotecas y estantes. Sus hojas verdes, a veces con manchas amarillas o blancas, y sus tallos que pueden caer varios centímetros por debajo de la maceta, la vuelven muy vistosa.

El potus es la planta ideal para tener en una repisa o estante. Foto: Pinterest

Una de sus principales ventajas es su capacidad de adaptación: crece bien en diferentes condiciones de luz, aunque prefiere la iluminación natural indirecta. Es ideal para quienes buscan una planta decorativa que no demande demasiada atención.

Para mantenerlo sano, conviene regarlo solo cuando la capa superior del sustrato esté seca y evitar el exceso de agua en las raíces. Es fundamental elegir una maceta con agujeros de drenaje para facilitar la salida del agua sobrante.

Filodendro de hoja corazón: una cascada verde para cualquier ambiente

El filodendro de hoja corazón (Philodendron hederaceum) se distingue por sus hojas en forma de corazón y tallos flexibles que caen de manera natural desde recipientes elevados.

Filodendros Foto: Pinterest

Por su aspecto delicado, es una excelente alternativa para estantes flotantes, muebles de madera o bibliotecas. Sus hojas verdes generan un contraste interesante en ambientes minimalistas, modernos o de estilo natural.

Esta especie prefiere la luz indirecta y necesita un sustrato que drene bien. Es importante comprobar la humedad de la tierra antes de regar y evitar tanto el exceso de agua como la exposición prolongada al sol directo. Además, se puede multiplicar fácilmente a partir de esquejes de tallo con al menos un nudo.

Planta cinta: la alternativa luminosa y fácil de multiplicar

La planta cinta (Chlorophytum comosum), también llamada malamadre o lazo de amor, es otra opción ideal para aprovechar el espacio vertical. Sus hojas largas y arqueadas, con franjas blancas y verdes, aportan un toque decorativo único.

A diferencia de las otras especies, su efecto colgante se da principalmente por los tallos que desarrollan pequeñas plantas en sus extremos, sumando volumen y originalidad a la decoración.

La planta cinta decora cualquier rincón naturalmente. Foto: Foto: Gemini

Para que crezca bien, conviene ubicarla en un ambiente luminoso, pero sin sol directo intenso durante mucho tiempo. El riego debe ajustarse a la humedad del sustrato, evitando el agua acumulada en el plato de la maceta. Es una especie que se multiplica fácilmente a partir de las pequeñas plantas que aparecen en sus tallos.

Consejos para decorar estantes con plantas colgantes

A la hora de sumar plantas colgantes a la decoración, no alcanza solo con elegir la especie adecuada. Es clave distribuir las macetas de modo que las hojas y tallos puedan crecer sin obstáculos.

Algunas recomendaciones útiles: