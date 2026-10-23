En 1967, José Larralde grabó un clásico del folklore con raíces mapuches: 46 años después, llegó a Breaking Bad y surgió una polémica por las regalías

El legendario artista de folklore de 89 años llegó a la serie estadounidense con la canción "Quimey Neuquén". Foto: Captura

Antes de convertirse en una de las canciones que acompañaron a Walter White en Breaking Bad, Quimey Neuquén ya era un símbolo del folklore en la voz de José Larralde. El cantor argentino, que cumplió 89 años este jueves 22 de octubre, grabó el tema en 1967, casi medio siglo antes de que apareciera en la quinta temporada de la serie estadounidense en 2013 y cuya participación tuvo una particularidad: años después, el músico aseguró que no cobró por la utilización de su voz pese a la repercusión internacional.

La historia comenzó en Neuquén, cuando el poeta Milton Aguilar escribió los versos de Quimey Neuquén durante la década de 1960. Posteriormente, el músico Marcelo Berbel les incorporó la melodía y el ritmo de loncomeo, una expresión musical vinculada con la tradición cultural mapuche.

Según una investigación publicada por Diario Río Negro, Larralde conoció a Berbel durante un recorrido por la Patagonia y llegó a alojarse en su casa. A partir de ese vínculo, grabó Quimey Neuquén en su primer álbum Canta José Larralde, publicado en 1967.

La canción alcanzó una importancia particular para la identidad provincial. En 1991, mediante la Ley 1933, la Legislatura neuquina la declaró “canción oficial de Neuquén”, un reconocimiento que llegó más de cuatro décadas antes del cumpleaños número 89 del cantor.

El salto internacional ocurrió el 18 de agosto de 2013, cuando el tema apareció en Buried, el décimo episodio de la quinta temporada de Breaking Bad. En esa escena, Walter White, interpretado por Bryan Cranston, entierra barriles con dinero en el desierto de Nuevo México mientras se escucha la voz de Larralde acompañada por sonidos electrónicos.

El artista cumplió 89 años este jueves 22 de octubre.

Cómo Chancha Vía Circuito llevó la voz de José Larralde a Breaking Bad

La versión utilizada por la producción estadounidense fue creada por Pedro Canale, conocido artísticamente como Chancha Vía Circuito, un productor argentino que fusiona música electrónica con sonidos tradicionales latinoamericanos.

En 2010, Canale incluyó una remezcla de Quimey Neuquén en su disco Río arriba conservando la interpretación vocal de Larralde y sumándole una nueva base musical. Tres años después, esa grabación llegó a la banda sonora de Breaking Bad.

La repercusión fue más allá del capítulo: en una entrevista con Página 12 publicada en 2015, Canale explicó que la aparición permitió que nuevos oyentes descubrieran al cantor argentino. “Siempre dije que mi mérito con ese tema fue ponerlo nuevamente en circulación”, sostuvo.

Sin embargo, la utilización de la grabación también provocó conflictos por los derechos musicales. Canale reconoció posteriormente que había trabajado con la voz original sin autorización previa y que surgieron dificultades legales relacionadas con la titularidad de la grabación.

Qué dijo José Larralde sobre las regalías

La historia volvió a tomar repercusión en agosto de 2022, cuando se difundió un video en el que José Larralde habló sobre la presencia de su interpretación en Breaking Bad.

Durante una conversación registrada por un fanático, el músico expresó su sorpresa por la elección de una canción dedicada a Neuquén para acompañar una producción estadounidense. “No cobré un mango, no me dieron un mango por eso”, lanzó.

Según recogieron TN y Página 12, Larralde vinculó esa situación con supuestas dificultades relacionadas con los acuerdos de derechos entre Argentina y Estados Unidos. En aquella oportunidad también contó que atravesaba problemas económicos y laborales.

José Larralde tiene 89 años y es uno de los referentes del folklore. Foto: Wikipedia

Cabe destacar que los derechos de composición corresponden a una interpretación y a una grabación: Larralde fue el intérprete, mientras que la letra pertenece a Milton Aguilar y la música a Marcelo Berbel. La remezcla de Canale añadió otra intervención artística.

A trece años de su aparición en Breaking Bad, Quimey Neuquén conserva una historia que une el folklore patagónico, la experimentación electrónica y una de las series más reconocidas de la televisión. Su recorrido comenzó con una composición dedicada a una provincia argentina y llegó a millones de espectadores a través de la voz de José Larralde.