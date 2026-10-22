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Tiene más de 130 años de historia y nació como conventillo en 1890: hoy es un restaurante en el corazón de La Boca

En pleno barrio de La Boca y con vista al tradicional Caminito funciona este local gastronómico que en la actualidad se convirtió en uno de los favoritos tanto de los turistas como de los vecinos. Dónde queda.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El Gran Paraíso, restaurante en La Boca.
El Gran Paraíso, restaurante en La Boca. Foto: Instagram/elgranparaiso
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En pleno corazón de La Boca, frente al tradicional Caminito, funciona El Gran Paraíso, un restaurante de parrilla argentina instalado en un conventillo histórico construido en 1890.

Ubicado en Garibaldi 1428, en la Ciudad de Buenos Aires, el establecimiento conserva parte de la arquitectura original del barrio y ofrece la posibilidad de almorzar entre patios, árboles y habitaciones que fueron transformadas en comedores.

El Gran Paraíso, restaurante en La Boca.
El Gran Paraíso, restaurante en La Boca. Foto: Instagram/elgranparaiso

Cómo es el conventillo de 1890 que se convirtió en un restaurante frente a Caminito

Uno de los principales atractivos de El Gran Paraíso es su edificio, que conserva una estructura de chapas y maderas antiguas, característica de los conventillos donde vivieron numerosas familias inmigrantes que llegaron a Buenos Aires entre los siglos XIX y XX.

La propiedad mantiene su estilo original y permite recorrer las habitaciones de la planta alta, desde donde se obtiene una vista de Caminito. Algunos de esos espacios fueron adaptados para funcionar como comedores.

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El restaurante también cuenta con un patio al aire libre, rodeado de vegetación, donde los visitantes pueden almorzar y disfrutar de los detalles de la arquitectura histórica. La entrada se encuentra frente a las vías de un tren de cargas que atraviesa la zona, otro elemento distintivo de este sector de La Boca.

El Gran Paraíso, restaurante en La Boca.
El Gran Paraíso, restaurante en La Boca. Foto: Instagram/elgranparaiso

Qué se puede comer en El Gran Paraíso y cuáles son sus especialidades

La propuesta gastronómica se concentra en la parrilla argentina y los platos tradicionales, con alternativas para compartir y diferentes cortes de carne preparados a las brasas.

Según la carta publicada por el restaurante, entre sus opciones se encuentran:

  • Parrillada completa: incluye chorizo, morcilla, riñón, chinchulín, asado banderita, vacío, cerdo y pollo.
  • Cortes de carne: bife de chorizo, entraña, ojo de bife, lomo, picaña y vacío.
  • Entradas: empanadas de carne, humita, provoleta, mollejas y tortilla de papas.
  • Choripanes: versiones tradicionales y especiales acompañadas con batatas y diferentes salsas.
  • Postres: flan, panqueques con dulce de leche, chocotorta, tiramisú y volcán de chocolate.

Un detalle de la carta es que las parrilladas se sirven sobre braseros para conservar la temperatura de la carne durante la comida. También ofrece opciones de pescados, ensaladas y guarniciones para quienes prefieren alternativas a la parrilla.

El Gran Paraíso, restaurante en La Boca.
El Gran Paraíso, restaurante en La Boca. Foto: Instagram/elgranparaiso

Dónde queda El Gran Paraíso y cuáles son sus horarios

El restaurante se encuentra en General José Garibaldi 1428, La Boca, Ciudad de Buenos Aires, frente al circuito turístico de Caminito y cerca de los principales atractivos históricos del barrio.

De acuerdo con la información compartida por el restaurante, atiende todos los días de 10 a 19:30 horas.

La ubicación permite combinar el almuerzo con una recorrida por Caminito, sus fachadas coloridas y sus espacios culturales. El antiguo conventillo convierte la visita en una oportunidad única para conocer parte de la historia arquitectónica de La Boca mientras se disfruta de la gastronomía argentina.

RestauranteGastronomíaLa Boca
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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