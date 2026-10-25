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Si tenés frascos de vidrio vacíos hoy, no los tires: 5 ideas para aprovecharlos en el jardín

Con materiales que ya tenés en casa, podés transformar envases vacíos en floreros, faroles, macetas y más para el patio o el balcón.

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Floreros originales para mesas y rincones del patio.
Floreros originales para mesas y rincones del patio. Foto: Grok AI.
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Los frascos de vidrio que quedan después de consumir mermeladas, conservas o salsas pueden tener una segunda vida fuera de la cocina. En vez de tirarlos, es posible darles un nuevo uso para decorar el jardín, organizar herramientas o incluso armar pequeños jardines acuáticos y macetas para plantas.

Con pocos materiales y sin gastar dinero, estos envases se convierten en objetos útiles y decorativos para el patio, el balcón o la terraza. Lo importante es elegir el uso adecuado para cada frasco y tener en cuenta las necesidades de las plantas si se van a usar para cultivar.

Floreros originales para mesas y rincones del patio

Una de las formas más simples de reutilizar los frascos de vidrio es transformarlos en floreros. Se pueden colocar flores recién cortadas, ramas verdes o pequeñas flores de temporada para decorar una mesa, una repisa o un rincón del balcón.

Para sumar un toque personal, se pueden agrupar frascos de distintos tamaños y formas, o decorarlos con hilo de yute o cintas alrededor de la boca (siempre que estos materiales no toquen el agua).

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Macetas para esquejes y plantas pequeñas

Los frascos de vidrio también sirven como recipientes para plantas pequeñas, sobre todo para hacer esquejes en agua. Esta alternativa permite ver cómo se desarrollan las raíces antes de pasar la planta a una maceta con tierra.

5 formas de aprovechar los frascos de vidrio en el jardín.
5 formas de aprovechar los frascos de vidrio en el jardín. Foto: Foto: Gemini

El procedimiento es sencillo: limpiar bien el frasco, llenarlo parcialmente con agua y colocar el esqueje de modo que la base quede sumergida y las hojas por fuera. Es clave cambiar el agua seguido y ubicar el frasco en un lugar con luz indirecta.

No todos los vegetales crecen bien en agua y, como el vidrio no tiene drenaje, no conviene llenarlo de tierra y usarlo como maceta tradicional sin tomar precauciones para evitar el exceso de humedad.

Faroles y luces para noches al aire libre

Otra idea es convertir los frascos en faroles decorativos para iluminar el jardín durante una cena, una reunión o una noche de verano. Basta con colocar una vela LED a pilas en el interior y ubicar el frasco sobre una mesa o en un rincón protegido para lograr una luz suave.

Es importante evitar las velas con llama dentro de recipientes cerrados o cerca de materiales inflamables. Además, conviene guardar los frascos si hay riesgo de que se caigan o se rompan.

Organización de semillas y accesorios de jardinería

Los frascos con tapa son aliados para ordenar elementos pequeños que suelen perderse entre las herramientas del jardín. Sirven para guardar semillas secas, etiquetas, alambres, precintos, clips o piezas de repuesto.

Si se almacenan semillas, es fundamental que estén completamente secas antes de cerrar el frasco y que se guarden en un lugar fresco y alejado de la luz. Para organizar mejor, se pueden etiquetar los frascos con el contenido y, en el caso de semillas, el nombre de la especie y la fecha de recolección o compra.

Minijardines acuáticos y arreglos en agua

Los frascos de vidrio transparentes permiten armar composiciones acuáticas con plantas aptas para crecer sumergidas o con raíces en agua. Solo hay que elegir una especie adecuada, limpiar el frasco y agregar agua suficiente para cubrir las raíces, sin sumergir el follaje.

Este tipo de arreglo decora mesas exteriores o repisas del balcón, pero es importante evitar el sol directo durante muchas horas para que el agua no se caliente ni se llene de algas.

Consejos para preparar los frascos antes de usarlos

Antes de reutilizarlos, conviene retirar las etiquetas, lavar los frascos con agua y detergente y revisar que no tengan grietas ni bordes dañados. Si la etiqueta está muy pegada, se puede dejar el frasco en remojo con agua tibia para facilitar su extracción.

El vidrio puede romperse con golpes o cambios bruscos de temperatura, por lo que es mejor ubicar los frascos en superficies estables y protegidas, sobre todo si hay chicos o mascotas en casa.

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