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Desde el Día de la Soberanía Nacional hasta la visita del papa León XIV: cuáles son los feriados de noviembre 2026 en Argentina

El calendario para el próximo mes sumó nuevas jornadas de descanso por la visita del papa León XIV a la Argentina. Habrá un feriado para todo el país y otros dos que se aplicarán únicamente en determinadas jurisdicciones.

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Calendario del próximo feriado
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Noviembre tendrá varios días de descanso en Argentina, con feriados que permitirán organizar escapadas, viajes y actividades familiares. Además del tradicional Día de la Soberanía Nacional, el calendario incorpora fechas extraordinarias vinculadas con la visita del papa León XIV al país.

Según el calendario oficial del Gobierno nacional, habrá un feriado para todo el territorio argentino el lunes 9 de noviembre, mientras que algunas jurisdicciones tendrán jornadas adicionales. A esto se sumará el feriado del lunes 23 de noviembre, que dará lugar a otro fin de semana largo.

Cuáles son los feriados de noviembre 2026 en Argentina

El calendario contempla las siguientes fechas:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
  • Martes 10 de noviembre: feriado especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado especial en la provincia de Buenos Aires.
  • Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Las fechas especiales del 9, 10 y 11 de noviembre fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026, mientras que el descanso por el Día de la Soberanía Nacional forma parte del calendario habitual de feriados argentinos.

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Calendario de feriados noviembre 2026.
Calendario de feriados noviembre 2026. Foto: ChatGPT

Cuántos fines de semana largos habrá en noviembre 2026

Durante noviembre habrá dos fines de semana largos de alcance nacional, aunque algunos habitantes podrán disfrutar de jornadas adicionales de descanso.

El primero se extenderá desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre, con un descanso de tres días consecutivos en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el feriado del martes 10 permitirá extenderlo a cuatro días.

En la provincia de Buenos Aires, el feriado del miércoles 11 generará una semana particular, con descanso el lunes y el miércoles. Además, el segundo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Por qué es feriado el 23 de noviembre en Argentina

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná.

La fecha busca homenajear la defensa de la soberanía argentina y constituye uno de los feriados nacionales trasladables establecidos por la legislación vigente.

En 2026, la conmemoración tendrá su jornada de descanso el lunes 23 de noviembre, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días. De esta manera, noviembre ofrecerá nuevas oportunidades para el turismo interno y el descanso, antes de los últimos feriados del año, previstos para diciembre.

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