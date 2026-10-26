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En el siglo XVIII, los colonizadores trajeron cardos a la Argentina: dominaron la Pampa y hasta frenaron el paso de carretas

Las primeras referencias se remontan al período colonial. Con el paso del tiempo, estas plantas formaron extensiones casi impenetrables que transformaron la vida rural, condicionaron los viajes y sorprendieron a los naturalistas europeos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cardo, planta
Los cardos transformaron el paisaje de la Pampa Foto: Instagram @revistajardin
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Mucho antes de que los alambrados dividieran las estancias y los ferrocarriles atravesaran el interior, una planta espinosa modificó silenciosamente el paisaje argentino. Durante el período colonial, distintas variedades de cardos procedentes de Europa comenzaron a crecer en campos, caminos y terrenos alterados.

Lo que posiblemente había llegado para utilizarse en huertas terminó escapando de las zonas cultivadas. Las plantas encontraron en la llanura pampeana un territorio favorable: grandes superficies abiertas, ganado en movimiento, suelos removidos y semillas capaces de viajar con el viento.

En pocas décadas, los cardos dejaron de ser una curiosidad botánica y se transformaron en una presencia dominante que llegó a condicionar los desplazamientos de personas, animales y mercancías.

Los cardos llegaron durante la época colonial

Los documentos históricos no permiten señalar un único cargamento, una fecha exacta o un responsable. Sin embargo, los estudios etnobotánicos indican que diversas especies exóticas conocidas como cardos habrían sido introducidas desde la época colonial.

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Investigaciones basadas en manuscritos jesuíticos del siglo XVIII identificaron referencias al cardo de Castilla, cuyo nombre científico es Cynara cardunculus. Los especialistas consideran posible que la planta fuera llevada a huertos por su valor alimenticio o medicinal y que posteriormente escapara de los cultivos.

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Camino Real Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

La especie procede del área mediterránea y está emparentada con el alcaucil. Puede desarrollar hojas grandes protegidas por espinas y tallos de hasta dos metros de altura. Sus flores violáceas producen semillas livianas que se dispersan con facilidad.

Cómo el ganado ayudó a transformar la Pampa

La expansión no habría dependido solamente del viento. La presencia de enormes cantidades de ganado alteraba el suelo y reducía la cobertura de otras plantas, creando espacios adecuados para el establecimiento de los cardos.

Una investigación de la Universidad Nacional de La Plata determinó que estas plantas invadieron masivamente la región pampeana desde el siglo XVIII. Su avance estuvo relacionado con la presencia del ganado y llegó a modificar las tareas rurales y la circulación por la llanura.

Cardo, planta
Los cardales dificultaban el avance de las carretas Foto: Instagram @revistajardin

Los cardales podían formar manchones altos, densos y espinosos. En ciertos momentos del año resultaban tan difíciles de atravesar que los viajeros debían rodearlos o esperar a que las plantas se secaran.

Así, una especie vegetal terminó influyendo en decisiones cotidianas: cuándo trasladar animales, por dónde avanzar con una carreta y qué sectores del campo podían aprovecharse.

Los cardales que sorprendieron a los viajeros

Durante el siglo XIX, el paisaje pampeano todavía conservaba enormes extensiones cubiertas por cardos. Los relatos de viajeros y naturalistas describieron masas vegetales capaces de superar la altura de una persona a caballo.

Entre quienes observaron este fenómeno estuvo Charles Darwin, que recorrió el territorio rioplatense durante la expedición del HMS Beagle. Sus observaciones contribuyeron a difundir la imagen de cardales casi impenetrables extendidos sobre la Pampa.

Cardo, planta
La planta habría llegado durante la época colonial Foto: Instagram @revistajardin

No eran simplemente plantas aisladas. En ciertos sectores, los cardos modificaban la visibilidad del horizonte y convertían la llanura en un laberinto de tallos, hojas filosas y flores violetas.

De obstáculo rural a combustible

Los habitantes de la campaña también aprendieron a aprovechar aquello que no podían eliminar. Los cardos secos fueron utilizados como combustible, especialmente en zonas donde la madera era escasa.

Los registros históricos mencionan otros usos como material de construcción, alimento para el ganado y recurso alimenticio. Algunas partes tiernas podían consumirse luego de retirar las espinas, mientras que variedades emparentadas eran cultivadas en huertas coloniales.

Esta transformación de una maleza en recurso demuestra cómo las poblaciones rurales se adaptaron a un paisaje que cambiaba rápidamente.

Por qué desaparecieron los grandes cardales

Los cardales gigantes no conservaron para siempre su dominio. A finales del siglo XIX, el avance de la agricultura volvió a transformar la región pampeana.

El arado, la expansión de los cultivos y las nuevas prácticas rurales redujeron las grandes extensiones continuas. Una investigación histórica sostiene que el desarrollo agrícola provocó la desaparición de los cardales tradicionales, aunque otras malezas exóticas y nativas ocuparon parte de su lugar.

El cardo de Castilla, sin embargo, no desapareció. Todavía crece en campos, banquinas, bordes de alambrados y terrenos removidos.

El cardo de Castilla todavía es una especie invasora

En la actualidad, el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales clasifica al cardo de Castilla como especie exótica invasora de categoría 2, correspondiente a especies de uso controlado.

La lista oficial argentina considera invasoras a las especies introducidas capaces de establecer poblaciones, expandirse más allá del lugar de ingreso y provocar impactos ambientales, económicos o culturales.

Así, una planta que posiblemente llegó para ocupar un rincón de las huertas coloniales terminó integrándose a la historia del paisaje nacional. Creció entre el ganado, alteró caminos, condicionó viajes y dominó grandes porciones de la Pampa.

Hoy sus flores violetas pueden parecer un detalle pintoresco al costado de una ruta. Sin embargo, detrás de ellas permanece una historia de casi tres siglos que demuestra cómo una pequeña introducción biológica puede transformar un territorio entero.

HistoriaPlantasArgentina
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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