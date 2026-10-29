Florida arrojó neumáticos al océano en 1972 para crear un arrecife artificial: ahora, se necesitarán 14 años y 137 millones de dólares para limpiar completamente el área

Inicialmente, los neumáticos fueron considerados una opción viable debido a su disponibilidad y bajo costo. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En un audaz intento por crear arrecifes artificiales en la década de 1970, se hundieron aproximadamente 2 millones de neumáticos frente a las costas de Fort Lauderdale. Sin embargo, este esfuerzo se convirtió en un desastre ambiental que ha costado millones de dólares en intentar remediar.

La idea original era utilizar los neumáticos como una solución económica y abundante para fomentar el crecimiento de vida marina, pero el resultado fue muy diferente al esperado.

En1970, se hundieron aproximadamente 2 millones de neumáticos frente a las costas de Fort Lauderdale. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El proyecto del Arrecife de neumáticos

Desde el año 2015, Florida ha estado inmersa en un esfuerzo por retirar estos neumáticos del lecho marino. Según un informe del Departamento de Protección Ambiental (DEP), se han retirado 535,676 neumáticos, pero se estima que completar esta tarea costará alrededor de 137 millones de dólares. El proyecto no solo busca retirar los neumáticos, sino también restaurar el ecosistema que ha sido perjudicado durante décadas.

Inicialmente, los neumáticos fueron considerados una opción viable debido a su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, factores como la corrosión de las grapas de metal utilizadas para mantenerlos juntos y las tormentas han esparcido los neumáticos, causando daños directos a los corales naturales circundantes. Este daño ha tenido un impacto significativo en la biodiversidad marina de la zona.

Los esfuerzos de extracción

Los informes históricos indican que entre abril de 1972 y noviembre de 1973 se hundieron cientos de miles de neumáticos. La falta de registros precisos significa que el número total es una estimación, pero el impacto ambiental ha sido significativo. En 2001, comenzaron los esfuerzos de extracción, con la Universidad Nova Southeastern liderando un proyecto financiado por la NOAA, que retiró 1,600 neumáticos. A pesar de los esfuerzos, la tarea es monumental, ya que quedan unos 521,000 neumáticos visibles.

En 2015, el DEP contrató una empresa de buceo que, utilizando grúas, ha mantenido el ritmo de extracción, aunque a un ritmo más lento en los años recientes. En 2025, el DEP firmó un nuevo contrato que se extenderá hasta 2032, con la esperanza de acelerar el proceso. Este contrato incluye el uso de tecnologías avanzadas para localizar y extraer neumáticos de manera más eficiente.

Los informes históricos indican que entre abril de 1972 y noviembre de 1973 se hundieron cientos de miles de neumáticos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

El impacto en la vida marina

Un sondeo con tecnología de sonar en 2019 encontró neumáticos dispersos en 312 hectáreas, mientras que un análisis más extenso en 2024 utilizó inteligencia artificial para cubrir más de 2,400 hectáreas. Este análisis ha sido crucial para entender el alcance del problema y planificar las acciones necesarias.

A pesar del daño, algunos neumáticos ahora albergan vida marina, mostrando un inesperado lado positivo del proyecto fallido. En 2024, buzos detectaron corales creciendo sobre las ruedas, incluyendo especies protegidas. Sin embargo, mover ruedas con corales está prohibido sin reubicar primero estas colonias, lo que ralentiza el proceso.

El plan del DEP estima que se necesitarán 14 años y entre 78 y 137 millones de dólares para restaurar completamente el área, involucrando la remoción de neumáticos y el trasplante de corales en las áreas más afectadas. Este esfuerzo no solo busca corregir un error del pasado, sino también establecer un precedente para futuros proyectos de restauración ambiental.

El estado de Florida ha presupuestado 2.5 millones de dólares para el año fiscal 2023-2024, pero el progreso dependerá de la financiación continua aprobada por el Parlamento estatal. La financiación es crucial para asegurar que el proyecto pueda continuar sin interrupciones y lograr sus objetivos a largo plazo. La lección aprendida de este proyecto resalta la importancia de evaluar cuidadosamente las intervenciones humanas en el medio ambiente.