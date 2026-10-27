Congoja en la música popular: murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

La artista, nacida en Buenos Aires y criada en Ramos Mejía, había desarrollado una trayectoria internacional que combinó jazz, folclore sudamericano, rock nacional y poesía. Foto: Captura de pantalla YouTube

Roxana Amed, cantante, compositora y referente del jazz argentino, murió a los 63 años. La artista desarrolló una trayectoria en la que fusionó el folklore sudamericano, el rock nacional y la poesía, además de colaborar con músicos como Pedro Aznar y Chucho Valdés. Su fallecimiento fue confirmado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que destacó su suaporte a la cultura argentina.

Nacida el 5 de octubre de 1963, Amed comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Más adelante se formó en canto lírico y estudió Letras, una disciplina que también influyó en su manera de abordar las canciones.

La reconocida artista tenía 63 años. Foto: Wikipedia

En 2002 presentó composiciones propias en el Teatro Ópera, durante un festival de jazz en Buenos Aires. Dos años después publicó Limbo, su primer disco, coproducido junto a Pedro Aznar, con quien volvió a trabajar en Entremundos (2006).

Su discografía continuó con proyectos como Cinemateca finlandesa, junto al pianista Adrián Iaies, Inocencia, La sombra de su sombra e Instantáneas. En sus trabajos exploró nuevas formas de interpretar música argentina a través del lenguaje del jazz.

Los discos, colaboraciones y premios que marcaron la trayectoria de Roxana Amed

En 2013, Amed se instaló en Miami, donde profundizó su formación en jazz vocal y desarrolló actividades docentes vinculadas con la Universidad de Miami. Desde allí continuó grabando y colaborando con músicos internacionales.

Entre sus producciones más recientes se encuentran Ontology (2021), Unánime (2022), con participaciones de Chucho Valdés y Pedro Aznar, y Los trabajos y las noches (2023), un proyecto junto a Frank Carlberg inspirado en la poesía de Alejandra Pizarnik.

También compuso canciones que alcanzaron a otros públicos, como La última noche, grabada por Diego Torres; y Lucía, interpretada por Luciano Pereyra. En 2001 recibió un Martín Fierro por Sobrevivientes, canción utilizada en la serie Vulnerables.

Su carrera incluyó dos Premios Gardel, nominaciones a los Latin Grammy y un Diploma al Mérito de la Fundación Konex en 2025, según recordaron Radio Nacional y el INAMU.

La artista desarrolló una trayectoria en la que fusionó el folklore sudamericano, el rock nacional y la poesía. Foto: Cuenta de Instagram de Roxana Amed

El último disco de Roxana Amed y las despedidas de la música argentina

En mayo de 2025 publicó Todos los fuegos, un trabajo en el que reinterpretó desde el jazz canciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Gustavo Cerati. Fue una manera de regresar al repertorio que había escuchado durante su juventud y llevarlo hacia otro lenguaje musical.

Tras conocerse su fallecimiento, Sony Music Argentina difundió un mensaje de despedida y acompañamiento a su familia. El Instituto Nacional de la Música también reconoció su aporte a la cultura argentina y recordó su participación en Unísono, el programa federal emitido por Canal 7.