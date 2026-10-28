Crearon un “robot capibara” para ayudar a niños con autismo: fueron elegidos entre más de 400 proyectos y llegaron a Italia

Capibot, el innovador robot capibara de peluche desarrollado por tres estudiantes de Ecuador para facilitar la interacción de niños con autismo durante sesiones terapéuticas. Foto: EFE.

Un encuentro inesperado entre un niño y un perro en un parque de Ecuador terminó convirtiéndose en una innovadora propuesta tecnológica. Tres estudiantes universitarios desarrollaron Capibot, un robot de peluche con forma de capibara que busca facilitar la comunicación de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) durante el acompañamiento de profesionales de la salud.

El proyecto fue creado por Mateo Fabara, Josué Espín e Israel Robayo, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad UTE, bajo la orientación del profesor Wilson Pavón. Su invento trascendió las aulas y llegó al IEEE Smart World Congress 2026, celebrado en Italia, donde fue presentado ante investigadores internacionales.

Capibot, el peluche tecnológico ecuatoriano que busca facilitar la interacción con niños con autismo. Video: EFE.

La historia detrás de Capibot: un niño, un perro y una idea que nació en Ecuador

Todo comenzó cuando Mateo Fabara paseaba a su perro por un parque. Durante el recorrido, un niño con autismo se acercó espontáneamente al animal y mostró interés por interactuar. La reacción sorprendió a su madre, quien explicó que su hijo habitualmente tenía dificultades para iniciar conversaciones con desconocidos.

Aquella experiencia despertó una pregunta entre los estudiantes: ¿sería posible desarrollar una tecnología que generara una sensación de cercanía similar a la de un animal?

Así nació Capibot, un peluche robótico inspirado en el capibara, también conocido como carpincho, que combina una apariencia amigable con componentes electrónicos capaces de facilitar distintas formas de interacción.

El invento ecuatoriano combina un peluche con una pantalla y componentes electrónicos que permiten enviar estímulos visuales y registrar respuestas. Foto: EFE.

El objetivo era desarrollar una herramienta accesible que pudiera complementar el trabajo de los terapeutas sin sustituir la atención profesional.

Cómo funciona Capibot, el robot capibara diseñado para niños con autismo

Aunque exteriormente parece un peluche convencional, Capibot incorpora un sistema electrónico que permite mostrar estímulos visuales y registrar las respuestas de los usuarios. Su funcionamiento se basa en una pantalla integrada, botones de respuesta y un microcontrolador ESP32 con conectividad inalámbrica.

El dispositivo puede vincularse con una computadora, tableta o teléfono móvil mediante un programa que permite al profesional controlar las actividades.

Durante la interacción, el niño puede responder a los estímulos de manera positiva, negativa o neutra. Posteriormente, esa información puede almacenarse y analizarse para estudiar sus reacciones. Además, el sistema electrónico es extraíble, lo que permite retirar sus componentes para limpiar el peluche.

El robot capibara fue seleccionado entre más de 400 proyectos y presentado en el IEEE Smart World Congress 2026, donde despertó el interés de investigadores internacionales. Foto: EFE.

Según explicó a la agencia EFE Wilson Pavón, profesor e investigador de la Universidad UTE, el dispositivo también podría incorporar nuevas funciones. “Adicionalmente podría ser utilizado como una herramienta de regulación porque es un peluche, es abrazable”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que Capibot “no intenta diagnosticar, tratar ni evaluar” y tampoco reemplazar al terapeuta, sino que funciona como un “vínculo, un medio de comunicación” entre las partes.

De Ecuador a Italia: el invento seleccionado entre más de 400 proyectos

El desarrollo ecuatoriano consiguió reconocimiento internacional cuando fue presentado en el IEEE Smart World Congress 2026, realizado entre el 7 y el 11 de septiembre en la Universidad de Calabria, Italia.

Josué Espín, de 23 años, contó a EFE que su propuesta fue seleccionada entre más de 400 proyectos tecnológicos. La particularidad del invento radica en integrar herramientas digitales dentro de un objeto cotidiano y familiar para los niños.

Mateo Fabara, Josué Espín e Israel Robayo, estudiantes de la Universidad UTE, son los creadores de Capibot, un proyecto que nació a partir del encuentro inesperado entre un niño con autismo y un perro. Foto: EFE.

Durante el encuentro, los estudiantes establecieron contactos académicos con investigadores de España, Italia, Canadá y Rusia, quienes aportaron observaciones para perfeccionar el prototipo.

Capibot también incorporó un detalle cultural: durante su presentación en Europa lució una máscara del Diablo Huma, figura tradicional vinculada con las celebraciones andinas del Inti Raymi. “Queríamos ser bastante representativos con nuestro país”, explicó Josué.

El futuro de Capibot: inteligencia artificial y nuevas funciones para facilitar la comunicación

Actualmente, Capibot continúa en fase de desarrollo y validación. Sus creadores estudian incorporar estímulos auditivos, vibraciones e inteligencia artificial para ampliar sus posibilidades de interacción.

La intención es que, en futuras versiones, el sistema pueda identificar determinados patrones de respuesta y sugerir estímulos apropiados bajo supervisión profesional.

Josué destacó que el diseño busca una interacción “lo más fácil posible” tanto para el niño como para el terapeuta. Por eso, explicó, “todo está hecho en una sola interfaz”.

Sus desarrolladores buscan incorporar inteligencia artificial, sonidos y vibraciones para ampliar las posibilidades de interacción del robot con aquellos niños con TEA. Foto: Unsplash.

No obstante, antes de cualquier aplicación clínica, el proyecto deberá superar evaluaciones técnicas, protocolos éticos y pruebas controladas que permitan determinar su seguridad y utilidad.

Por ahora, Capibot no es un tratamiento validado para el autismo, sino una propuesta de tecnología asistiva que busca aportar nuevas herramientas a los profesionales.