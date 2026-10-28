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Durante 2 días, una histórica avenida de Buenos Aires se convertirá en una feria con más de 80 puestos de libros y entrada gratis

El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, la Avenida de Mayo será escenario de la “Feria Libros de Oportunidad a Cielo Abierto”, una propuesta cultural con ofertas, presentaciones de escritores y música en vivo. Conocé los horarios y todos los detalles para disfrutar del paseo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Libros; librería; lectura.
Durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre, la histórica Avenida de Mayo se transformará en un paseo literario con más de 80 puestos y entrada gratuita. Foto: Unsplash.
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Los amantes de la lectura tendrán una oportunidad especial para disfrutar de Buenos Aires durante el próximo fin de semana. Una de las avenidas más emblemáticas de la capital argentina se transformará en un gran paseo literario al aire libre, con decenas de puestos, ofertas y actividades culturales para todas las edades.

La propuesta llegará el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 2026, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer los stands, descubrir nuevas lecturas y aprovechar promociones en un entorno que combina historia, arquitectura y cultura.

Se trata de la primera edición de la Feria Libros de Oportunidad a Cielo Abierto, una iniciativa que busca acercar la lectura a nuevos públicos y convertir el espacio urbano en un punto de encuentro entre lectores, libreros y escritores.

Una feria de libros con más de 80 puestos y ofertas en Buenos Aires

Uno de los principales atractivos de esta nueva feria será la presencia de más de 80 stands, donde los visitantes podrán explorar una amplia oferta de publicaciones y buscar oportunidades para ampliar sus bibliotecas personales.

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La propuesta apunta tanto a quienes disfrutan de recorrer librerías en busca de títulos específicos como a aquellos que prefieren dejarse sorprender por una novela, un ensayo o una historia desconocida.

“Con esta primera feria de libros de oportunidad queremos acompañar a librerías y editoriales, acercar los libros a más personas y poner en valor la tradicional Avenida de Mayo, transformándola en un paseo al aire libre que combine cultura, encuentro y oportunidades para el comercio de la zona”, sostuvo el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

Feria del Libro Infantil y Juvenil.
La primera Feria Libros de Oportunidad a Cielo Abierto ofrecerá una amplia variedad de títulos para quienes buscan nuevas lecturas a precios accesibles. Foto: Instagram

Además de los libros, el evento ofrecerá un ambiente pensado para disfrutar de una salida diferente. La posibilidad de caminar entre puestos al aire libre permitirá combinar la búsqueda de nuevas lecturas con un paseo por uno de los sectores más tradicionales de la Ciudad.

El acceso gratuito representa otro de sus grandes atractivos: no será necesario comprar entradas ni pagar para recorrer la feria.

Dónde será la feria de libros gratis del 31 de octubre y 1 de noviembre

El escenario elegido es la histórica Avenida de Mayo, uno de los corredores más reconocidos de Buenos Aires por su arquitectura, sus edificios tradicionales y su estrecha relación con la vida cultural porteña.

La feria se instalará en el barrio de Monserrat, específicamente sobre Avenida de Mayo, entre las calles Salta y San José.

Monserrat; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Vecinos y turistas podrán recorrer la feria de libros de Avenida de Mayo, entre Salta y San José, de 11 a 19 horas. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Los datos principales para organizar la visita son:

  • Fechas: sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 2026.
  • Horarios: de 11:00 a 19:00, durante ambas jornadas.
  • Ubicación: Avenida de Mayo, entre Salta y San José, Monserrat, Ciudad de Buenos Aires.
  • Entrada: libre y gratuita.

Su ubicación céntrica también permitirá aprovechar la visita para recorrer los alrededores y descubrir parte del patrimonio histórico y arquitectónico porteño.

Mucho más que libros: música en vivo y actividades culturales

La Feria Libros de Oportunidad a Cielo Abierto no estará dedicada exclusivamente a la compra y venta de ejemplares. Según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad, el encuentro también incluirá presentaciones de escritores y música en vivo.

Estas propuestas buscan ampliar la experiencia de los visitantes y ofrecer alternativas para quienes quieran pasar varias horas disfrutando del espacio público.

Librería. Foto: REUTERS
El evento contará con presentaciones de escritores, música en vivo y propuestas culturales para disfrutar en familia durante dos jornadas. Foto: Reuters.

La combinación de literatura y actividades culturales convierte al evento en una opción para compartir en familia, visitar con amigos o recorrer individualmente.

A diferencia de una librería tradicional, el formato al aire libre permitirá que el público circule entre distintos puestos y participe de una experiencia cultural en plena Avenida de Mayo.

Qué hacer gratis en Buenos Aires este fin de semana: una propuesta para toda la familia

Con la llegada del último fin de semana de octubre y el comienzo de noviembre, la feria aparece como una alternativa para quienes buscan planes gratuitos en Buenos Aires sin alejarse del centro porteño.

A la oferta literaria se sumarán descuentos anunciados en comercios cercanos, lo que podría incentivar a los visitantes a complementar el recorrido con otras actividades en la zona.

La iniciativa también ofrece una oportunidad para redescubrir Avenida de Mayo desde otra perspectiva: no solo como un corredor histórico, sino como un espacio de encuentro dedicado a los libros y la cultura.

Monserrat; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Más de 80 stands ocuparán uno de los corredores históricos más emblemáticos de Buenos Aires, con acceso libre y gratuito para todo el público. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Durante dos días, este sector de Monserrat tendrá a la literatura como protagonista. Y para quienes disfrutan de buscar títulos, comparar precios y descubrir nuevas historias, la feria promete convertirse en una atractiva alternativa para despedir octubre y comenzar noviembre en Buenos Aires.

Editoriales, librerías y expositores participantes

  • Acercándonos Ediciones/La Bisagra Editorial Técnica de Estudio
  • Agape Libros
  • Akadia
  • Akal
  • Asunto Impreso
  • Aula Taller
  • Basílico, Libros para El Mundo
  • Buenos Aires Books
  • Cáctus/Caja Negra
  • Corregidor
  • Cúspide Libros
  • Edhasa
  • Ediciones CBA
  • Ediciones Colihue
  • Ediciones Lea
  • Editorial Albatros
  • Editorial Artemisa
  • Editorial Autores de Argentina
  • Editorial Bonsai
  • Editorial Del Naranjo
  • Editorial Guadalupe
  • Editorial La Crujía
  • El Aleph
  • El Ateneo
  • El Gato de Hojalata
  • El Hueco Editorial
  • El túnel
  • Falun Dafa
  • Gradifco
  • Gran Barata
  • Granica
  • Grupo Editorial Planeta
  • Imaginador
  • Librería de las Luces
  • Librería Dickens
  • Librería Kier
  • Librería Ninon
  • Librerías Kirker
  • LibroFútbol
  • Loco Rabia Editorial
  • M4 Editorial
  • Manolito Books
  • Mariscal
  • Miguelibros
  • Mil Mundos
  • Museo Marítimo Ushuaia
  • Nazhira
  • Neuroaprendizaje Infantil Editorial
  • NyA
  • Oasis
  • Obelix Libros
  • Paulinas
  • Plaza Regional
  • Pueblo Libros
  • Punto de Encuentro
  • Riverside
  • Sade
  • Sudestada
  • Universidad Nacional de General Sarmiento
  • Universidad Nacional de Quilmes
  • Voria Stefanovsky
  • VR Editoras
  • Yo leo libros
TurismolecturaFeria del LibroCiudad de Buenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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