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A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez: así comenzó la carrera de Nahuel Pennisi

El cantante recordó cómo pasó de tocar ante unos pocos comensales a recibir una llamada de Paz Martínez. La aparición televisiva cambió su recorrido en el mundo de la música.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Nahuel Pennisi contó cómo llegó a Crónica TV anécdota en lo del pollo folklore música
El prestigioso artista de 36 años recibió un llamado de Paz Martínez que marcó su carrera musical. Foto: Capturas de pantalla
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Antes de convertirse en una de las voces reconocidas del folklore argentino, Nahuel Pennisi tocaba en las calles y en restaurantes para dar a conocer su música. Durante una entrevista en el programa Lo del Pollo, el cantante de 36 años recordó una experiencia que marcó sus comienzos: un productor lo descubrió mientras actuaba en un restaurante, lo invitó a presentarse en Crónica TV y después de aparecer en televisión, recibió una llamada inesperada del reconocido compositor Paz Martínez.

Pennisi contó que un productor lo escuchó tocar en un restaurante y le propuso participar en un programa de Crónica TV. Aunque no estaba completamente convencido, aceptó la invitación y se trasladó al canal en un taxi que le enviaron desde la producción.

Voy a Crónica porque me vieron tocando en un restaurante. Todo bizarro”, recordó el músico durante la entrevista en Lo del Pollo, el ciclo que conduce Joaquín “El Pollo” Álvarez.

En ese momento, todavía no tenía representante ni una estructura profesional que administrara sus contrataciones. Durante su aparición televisiva, la conductora Anabela Ascar le preguntó cómo podían comunicarse con él quienes quisieran escucharlo o contratarlo.

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Sin imaginar lo que vendría, Pennisi compartió su número de teléfono personal en pleno vivo. La decisión provocó una sucesión de llamadas que comenzaron mientras regresaba a su casa.

Nahuel Pennisi artista argentino
Nahuel Pennisi, artista de folklore. Foto: Prensa Usina del Arte

El inesperado llamado de Paz Martínez que sorprendió a Nahuel Pennisi

El músico recordó que el teléfono sonó tantas veces que terminó cansándose de atender. Sin embargo, una de esas comunicaciones fue diferente: del otro lado estaba Paz Martínez, compositor de canciones interpretadas por reconocidas figuras de la música popular.

“En un momento yo ya estaba re podrido. ‘Uh, otra vez otra llamada’. Digo: ‘¿Hola?’. ‘Sí, Nahuel, te habla el Paz Martínez’”, relató. La sorpresa cambió por completo su percepción de aquella experiencia televisiva.

“Ahí dije ‘valió la pena ir a Crónica’”, recordó Nahuel, quien destacó que el llamado provenía de alguien dispuesto a acompañarlo en sus primeros pasos dentro del ambiente musical.

El vínculo entre ambos continuó con el paso de los años. En una entrevista de mayo de 2026, Pennisi agradeció públicamente la amistad de Paz Martínez y las canciones que el compositor le ofreció para grabar.

Quién es Nahuel Pennisi: de la calle Florida a los Premios Gardel y los escenarios internacionales

Nacido el 19 de octubre de 1990, Pennisi comenzó a tocar en la vía pública durante su adolescencia. Según relató en una entrevista con el Ministerio de Cultura de la Nación, a los 16 años actuaba en la calle Florida y sostuvo esa actividad durante aproximadamente tres años.

En 2009 participó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde ganó en la categoría “Canción Inédita”. Ese recorrido lo llevó posteriormente a compartir escenarios con artistas como León Gieco, Luis Salinas y Soledad Pastorutti.

Nahuel Pennisi artista de folklore
El artista de 36 años comenzó tocando en la peatonal de la calle Florida en el barrio porteño de Microcentro. Foto: Zona Norte Diario Online

Su trayectoria también incluyó discos, nominaciones a los Latin Grammy y cinco premios Gardel, según la Fundación Konex, que en 2025 le otorgó el Konex de Platino como solista de folklore.

La relación con Paz Martínez tuvo otro capítulo en marzo de 2026, cuando Pennisi fue convocado a un homenaje dedicado al compositor en el Anfiteatro del Parque Centenario de Buenos Aires.

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El cantante recordó cómo pasó de tocar ante unos pocos comensales a recibir una llamada de Paz Martínez. Foto: Telefe

Aquella llamada que recibió tras salir de Crónica TV permanece entre los recuerdos que el cantante recupera al hablar de sus comienzos, una etapa en la que cada presentación podía abrirle una nueva oportunidad profesional.

Nahuel PennisiFolkloreMúsica
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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