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Esta planta que da flores violetas en forma de pompón, alcanza los 80 centímetros y atrae mariposas es la ideal para plantar en noviembre

Esta especie ornamental, conocida como flor de alfiletero, se destacó por su floración prolongada y su capacidad para atraer polinizadores en los meses cálidos.

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Tiene flores violetas con forma de pompón, puede alcanzar los 80 centímetros y atrae mariposas: la planta que podés sembrar en noviembre
Tiene flores violetas con forma de pompón, puede alcanzar los 80 centímetros y atrae mariposas: la planta que podés sembrar en noviembre Foto: Gemini
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Durante noviembre, la escabiosa se convierte en una de las plantas más elegidas para sumar color a los jardines argentinos. Reconocida por sus flores redondeadas en tonos violetas, lilas y bordó, esta especie ornamental —también llamada flor de alfiletero alcanza hasta 80 centímetros de altura y se luce tanto en canteros como en macetas profundas.

Uno de los principales atractivos de la escabiosa es su capacidad para atraer mariposas y otros polinizadores, lo que la transforma en una opción ideal para quienes buscan un espacio verde lleno de vida. Con los cuidados adecuados, la planta florece durante el verano y, en muchos casos, extiende su floración hasta el otoño.

Cómo se cultiva la escabiosa en casa

Noviembre resulta un mes propicio para sembrar escabiosa en la Argentina, aunque el éxito depende de las condiciones climáticas y de la variedad seleccionada. La especie se adapta tanto a canteros como a macetas, siempre que contaran con suficiente profundidad para el desarrollo de sus tallos.

Cómo se cultiva la escabiosa en casa.
Cómo se cultiva la escabiosa en casa. Foto: Gemini

Para crecer y florecer, la escabiosa necesita buena iluminación: lo ideal es ubicarla a pleno sol y utilizar un sustrato fértil con buen drenaje. La tierra debe mantenerse húmeda, pero sin encharcarse, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces.

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Los cuidados clave para una floración prolongada

El riego moderado es fundamental y se ajusta según la temperatura y la rapidez con la que se seca el sustrato. En los días de calor, especialmente en macetas expuestas al sol, se recomienda revisar la humedad de la tierra con mayor frecuencia.

Retirar las flores marchitas ayuda a estimular la aparición de nuevos pimpollos y a prolongar el período de floración. Además, como los tallos de la escabiosa pueden crecer bastante, es importante darle espacio suficiente para evitar que quedara apretada entre otras plantas.

Una aliada para atraer mariposas y sumar color al jardín

Más allá de su valor decorativo, la escabiosa aporta recursos para mariposas y otros insectos beneficiosos, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan un jardín con mayor biodiversidad.

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