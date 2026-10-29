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Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve, cuándo mejora el tiempo y qué pasará el fin de semana

El jueves y viernes se esperan chaparrones y tormentas aisladas. El sábado habrá una mejora, pero las lluvias podrían regresar el domingo por la tarde.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima, tormentas, lluvias.
Llegan las tormentas a Buenos Aires. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa dos días de lluvias y tormentas aisladas en Buenos Aires, con condiciones inestables durante el jueves 29 y viernes 30 de octubre. El pronóstico indica que las precipitaciones podrían extenderse de manera intermitente hasta el cierre de la semana laboral, mientras que el sábado se espera una mejora del tiempo.

El jueves será la jornada con mayor probabilidad de lluvias, especialmente durante la madrugada, cuando las posibilidades de tormentas alcanzarán el 70%. Sin embargo, el buen tiempo regresaría el sábado 31, con cielo parcialmente nublado, antes de un nuevo período de inestabilidad previsto para el domingo 1 de noviembre.

A qué hora llueve en Buenos Aires y qué día habrá más tormentas

Según el pronóstico del SMN, el jueves 29 de octubre se presentará con una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C. Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

En tanto, el resto del día podrían registrarse chaparrones, aunque las probabilidades disminuirán a valores de entre el 10% y el 40%. Las lluvias no necesariamente serán continuas, ya que el organismo anticipa fenómenos aislados.

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Lluvia en Buenos Aires, Argentina.
Clima, tormentas, lluvias.
Llegan las tormentas a Buenos Aires. Foto: NA

Para el viernes 30 de octubre, se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C. La jornada continuará con condiciones variables, posibles chaparrones durante las primeras horas y tormentas aisladas hacia la tarde.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires y cómo estará el fin de semana

La mejora más clara llegará el sábado 31 de octubre, cuando se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. La temperatura oscilará entre los 14 °C y los 23 °C.

Sin embargo, la estabilidad podría durar poco. Para el domingo 1 de noviembre, el SMN anticipa una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C, con cielo parcialmente nublado durante parte del día.

Hacia la tarde y la noche podrían regresar las tormentas aisladas, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán seguir las actualizaciones del pronóstico.

Pronóstico extendido en Buenos Aires: cómo estará el tiempo hasta el lunes

De acuerdo con los datos del SMN, las condiciones previstas para los próximos días son:

  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones el resto del día.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. Posibles chaparrones y tormentas aisladas.
  • Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas.
  • Domingo: mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
  • Lunes: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. Cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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