La delicada flor que esconde un poderoso significado: por qué regalar amapolas en octubre

Amapola. Foto: Unsplash.

Regalar flores durante la primavera es una forma de expresar amor y sentimientos sin necesidad de mediar palabras. Entre distintas especies, una de las más elegidas es la de amapola, que se destaca por su apariencia y su significado atribuido a diferentes culturas.

Durante el mes de octubre, esta flor cobra un significado especial, ya que según el Feng Shui, obsequiar esta flor puede representar una etapa de transformación, la posibilidad de dejar atrás experiencias difíciles y el deseo de comenzar un nuevo ciclo.

La amapola es una flor asociada con la esperanza, la renovación y los nuevos comienzos. Foto: Pinterest

Altamente reconocida por su delicadeza en sus pétalos y sus tonos intensos, esta planta guarda una tradición rica y un potente símbolo místico según sus colores e intencionalidades. ¿Qué necesitamos saber antes de obsequiar una amapola?

Qué significa regalar una amapola en octubre

Según algunas interpretaciones del Feng Shui, regalar una amapola en octubre puede asociarse con la renovación, la resiliencia y la búsqueda del equilibrio. En este mismo sentido, la filosofía milenaria indica que esta flor funciona como un gran gesto simbólico para acompañar a una persona que atraviesa cambios o que busca iniciar una nueva etapa.

Además, la amapola también está relacionada con el descanso, el consuelo y la memoria. Este significado puede variar según la cultura y el contexto, pero en general, la más regalada es la de pétalos rojos, un símbolo que mantiene el recuerdo de aquellas personas fallecidas durante la Primera Guerra Mundial, una tradición que continúa en países como el Reino Unido y Canadá durante las conmemoraciones de noviembre.

La amapola es una flor asociada con la esperanza, la renovación y los nuevos comienzos. Foto: Pinterest

Esta asociación histórica tiene un origen documentado: el médico y poeta canadiense John McCrae escribió en 1915 un poema inspirado en las amapolas que crecían en los campos de batalla de Flandes. Con el tiempo, la flor se transformó en un emblema de memoria y homenaje.

Qué representa cada color de la amapola

Los colores de las flores suelen tener interpretaciones simbólicas diferentes. Aunque no existe un código universal que determine su significado, estas son algunas asociaciones populares que pueden orientar la elección de un regalo:

Amapola roja: se vincula con la memoria, el homenaje, la esperanza y el consuelo. Su relación más reconocida es la conmemoración de las personas fallecidas en conflictos bélicos.

Amapola amarilla o naranja: suele asociarse con la alegría, la vitalidad, el optimismo y la calidez.

Amapola rosa: puede representar la ternura, la delicadeza y el afecto.

Amapola púrpura : en algunas tradiciones conmemorativas, se utiliza para recordar a los animales que participaron en conflictos armados.

Amapola azul: se relaciona en ciertas interpretaciones simbólicas con el misterio y lo extraordinario.

Estas asociaciones son orientativas y pueden cambiar según las costumbres de cada lugar. Por eso, al regalar una amapola, también importa el mensaje personal que se quiera transmitir.

Lo colores de la planta de amapola tienen distintos significados Foto: Pinterest

Tips útiles para cuidar una amapola en casa y no fallar en el intento

Además de regalarla, la amapola puede formar parte de la decoración mediante flores frescas o arreglos florales. Sus colores intensos aportan un contraste atractivo en ambientes luminosos, mesas de comedor y espacios de descanso.

Si lo que se busca es cultivar la planta, lo más conveniente a tener en cuenta es que existen distintas especies de amapolas y que sus necesidades varían. En general, muchas prefieren lugares soleados y suelos con buen drenaje, aunque es importante identificar la variedad antes de elegir su ubicación y los cuidados.

La amapola es una flor asociada con la esperanza, la renovación y los nuevos comienzos. Foto: Pinterest

Desde una mirada simbólica, colocar flores en el hogar puede ser una manera de renovar los ambientes y acompañar cambios personales. En plena primavera, esta flor se asocia con la renovación, la esperanza y la posibilidad de comenzar una nueva etapa. Sus pétalos delicados y sus colores intensos la convierten en una alternativa original para transmitir afecto, acompañar cambios personales y recordar que cada ciclo puede dar lugar a un nuevo florecer.