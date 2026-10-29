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Tiene apenas 84.500 habitantes, pero recibe más de 550.000 turistas al año: el paraíso de Brasil con 46 playas y más de 100 kilómetros de costa

São Sebastião combina decenas de playas con una bella selva tropical. Sus paisajes atraen a visitantes de todo el mundo.

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Teatro Municipal de São Sebastião, ubicado en la tradicional Rua da Praia.
Teatro Municipal de São Sebastião, ubicado en la tradicional Rua da Praia. Foto: Divulgación
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São Sebastião es uno de los destinos turísticos más destacados del litoral norte del estado de São Paulo, en Brasil. Con una población estimada de apenas 84.514 habitantes en 2026, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), este municipio sorprende por sus más de 100 kilómetros de costa, sus playas de aguas transparentes y sus paisajes donde la Mata Atlántica se encuentra con el océano.

Su atractivo natural convoca a una cantidad de visitantes muy superior a su población permanente. Según datos del Observatorio de Turismo local, más de 550.000 turistas llegaron a São Sebastião durante las celebraciones de Año Nuevo 2025-2026, una cifra que refleja la popularidad de este rincón brasileño entre quienes buscan naturaleza, descanso y actividades frente al mar.

Las Islas, en la región sur de São Sebastião.
Las Islas, en la región sur de São Sebastião, uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad. Foto: Divulgación

Por qué São Sebastião recibe tantos turistas si tiene pocos habitantes

La diferencia entre su población permanente y la cantidad de visitantes refleja la importancia del turismo para la economía local. Durante la última celebración de Año Nuevo, más de 550.000 personas eligieron São Sebastião, superando las previsiones iniciales de 500.000.

Según datos del Observatorio de Turismo difundidos en enero de 2026, la ocupación hotelera alcanzó el 96,23% durante los festejos de Año Nuevo, el nivel más alto registrado desde que comenzó la serie de mediciones en 2018.

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Además, la proyección para toda la temporada de verano 2025-2026 superaba los 1,6 millones de visitantes. Esa cifra era una estimación turística, mientras que los 550.000 correspondían al movimiento registrado durante las celebraciones de Año Nuevo.

Las playas de São Sebastião: más de 100 kilómetros de litoral rodeados de selva

Uno de los mayores atractivos de São Sebastião es su extensa costa, donde se distribuyen numerosas playas de arena clara, aguas transparentes y vegetación tropical. Algunos relevamientos turísticos contabilizan alrededor de 46 playas.

Dos personas caminan por el sendero de la Cascada Ribeirão de Itu.
Sendero de la Cascada Ribeirão de Itu, en Boiçucanga, en el sur de São Sebastião. Foto: Divulgación

Entre las más conocidas se encuentra Maresias, famosa por sus olas, sus competencias internacionales de surf y su vida nocturna. También destacan Cambury y Camburizinho, que combinan naturaleza con restaurantes y alojamientos turísticos.

Para quienes prefieren ambientes tranquilos, Juquehy, Barra do Sahy, Paúba, Baleia y Toque-Toque Pequeno ofrecen alternativas rodeadas de vegetación y escenarios costeros.

La región también cuenta con islas como Ilha dos Gatos, Ilha das Couves y Montão de Trigo. Otro atractivo es el Archipiélago de Alcatrazes, una reserva marina donde pueden realizarse actividades de observación de fauna y buceo mediante operadores autorizados por el ICMBio.

Dónde queda São Sebastião y cómo llegar desde São Paulo

São Sebastião está ubicado en el litoral norte paulista, a aproximadamente 200 kilómetros de la ciudad de São Paulo. Quienes llegan en avión pueden utilizar los aeropuertos de Guarulhos o Congonhas y continuar por carretera, principalmente a través de las rutas Tamoios y Rio-Santos.

Además de sus playas, el municipio conserva un Centro Histórico con construcciones coloniales de los siglos XVII y XVIII, iglesias, museos y espacios dedicados a las tradiciones caiçaras. Su gastronomía incluye pescados frescos, camarones, calamares y platos típicos como el azul-marinho, elaborado con pescado y banana verde.

Cazuela con comida típica de São Sebastião.
Además de sus hermosas playas y paisajes naturales, São Sebastião también se destaca por su excelente gastronomía. Foto: Divulgación

Para quienes buscan combinar playa y actividades al aire libre, la oferta incluye surf, kayak, caminatas, excursiones embarcadas y buceo. Las visitas al Archipiélago de Alcatrazes requieren operadores habilitados y están sujetas a las condiciones del mar.

La temporada de verano concentra la mayor afluencia turística, por lo que reservar alojamiento con anticipación permite comparar opciones entre las distintas playas de este destino brasileño.

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