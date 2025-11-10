Robo y tragedia en Parque Patricios: un empleado murió al entrar a su trabajo y descubrir que la empresa había sido asaltada

El hecho ocurrió en la calle Sánchez de Loria al 2010. El operativo se inició luego de que un empleado haya llamado al 911 advirtiendo que, cuando ingresó a la empresa, notó que la puerta había sido violentada.

Empresa distribuidora de paneles solares. Foto: Google Maps.

Cuatro delincuentes entraron a robar a una empresa distribuidora de paneles solares en el barrio porteño de Parque Patricios y por el hecho un hombre murió.

Fuentes del caso indicaron que el hecho ocurrió en la calle Sánchez de Loria al 2018 donde un grupo de ladrones ingresó a la empresa y durante una hora efectuaron el robo.

Asalto en Parque Patricios Foto: NA

El operativo se inició luego de que un empleado haya llamado al 911 advirtiendo que, cuando ingresó a la empresa, notó que la puerta había sido violentada.

“Al arribo se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo al querer revisar el local se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida", destacaron.

Por cámaras privadas se observa el ingreso de varios delincuentes a las 06.00, los cuales se retiran a las 07.00, mientras que el ingreso del empleado fue una hora después, es decir que no tuvo contacto con los delincuentes.