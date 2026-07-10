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Impactante video: así fue el choque mortal que protagonizó el abogado Andrés Prieto Fasano

El abogado laboralista fue detenido este jueves 9 de julio en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Palermo acusado de chocar y matar a una joven de 31 años.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Andrés Prieto Fasano
Andrés Prieto Fasano Foto: Canal 26
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Luego de la detención del abogado de Andrés Prieto Fasano (37), acusado de chocar y matar a Pamela Escobar Camacho (31) se sumó como evidencia a la causa el video sobre el momento exacto del accidente ocurrido en autopista Panamericana el pasado sábado 4 de julio en la madrugada. El material pertenece a una cámara de seguridad dispuesta en el kilómetro 17 justo frente al shopping Unicenter, en la localidad bonaerense de Martínez.

En la filmación se puede ver que a las 00:20h, el Volkswagen Polo, que manejaba la víctima como conductora de Uber, frena en medio de la autopista en el carril rápido. Las circunstancias por las cuales se da esta pausa aún se encuentran en investigación. Lo que se pudo confirmar es que la mujer iba a acompañada de una pasajera. Un minuto después, a las 00:21h, aparece la camioneta Hyundai Creta de Prieto Fasano que impacta de llenó contra la parte de atrás del Volkswagen.

Video del choque del abogado detenido Andrés Prieto Fasano

La causa judicial tras la detención de Andrés Prieto Fasano

La causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella de la Unidad Fiscal N° 1 de Martínez, donde ocurrió el hecho. En este momento, el abogado está acusado del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor en concurso real con lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor”.

Según indicó La Nación, tras el siniestro, el hombre no atendió a la víctima ni tuvo intenciones de saber cuál era su estado y el de la pasajera. Tampoco se realizó un posible test de alcoholemia como suele ocurrir en este tipo de accidentes. Prieto Fasano habría sido asistido por una familiar que llegó al lugar pocos minutos después y juntos se retiraron.

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La detención

Fue detenido por orden del Juzgado N°5 de San Isidro este jueves en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Palermo. El letrado se encontraba acompañado de su madre, la exjueza Lidia Fasano, y su hermano. Prieto Fasano tenía heridas y se movilizaba en silla de ruedas. El hombre sería indagado en las próximas horas por la fiscal Asprella. En tanto, Policía Científica avanzará con peritajes en el automóvil del letrado y en el de la víctima.

Andrés Prieto Fassano
Andrés Prieto Fassano, de 37 años, es abogado laboralista. Foto: Facebook @andresprietofassano

Fasano es abogado laboralista y profesor universitario de derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Asimismo, posee el cargo de director de Relaciones Institucionales del Instituto Diálogo Interreligioso (IDI). Si bien tenía un alto perfil mediático, luego del accidente, el hombre borró sus perfiles de Instagram y de Facebook.

Cuál es el estado de salud de la pasajera que iba en el Volkswagen Polo

Pamela Camacho, que vivía en la localidad de Garín, al momento del siniestro llevaba a una pasajera, cuya identidad no fue revelada públicamente. Se supo que la mujer logró sobrevivir al accidente y que fue trasladada al Hospital Central de San Isidro donde permanecía en terapia intensiva.

En tanto, los médicos de emergencias que llegaron al lugar tras el accidente confirmaron que la conductora de Uber falleció en el acto.

AccidentePanamericanaMuerteTránsitoPoliciales (Judiciales)
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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