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Tragedia en Córdoba: dos muertos y 16 niñas heridas tras un choque frontal entre un auto y un minibús

El minibús trasladaba a un grupo de niñas menores de edad que regresaba de jugar un partido de fútbol en la ciudad de Río Cuarto.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Accidente y choque en Córdoba.
Accidente y choque en Córdoba. Foto: gentileza El Doce TV.
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Dos personas murieron y al menos 16 niñas resultaron heridas este jueves por la tarde luego de un violento choque frontal entre un automóvil y un minibús sobre la Ruta Provincial 4, en la provincia de Córdoba. El vehículo de mayor porte trasladaba a un grupo de menores que regresaba de jugar un partido de fútbol en la ciudad de Río Cuarto.

El siniestro ocurrió entre la localidad de La Carlota y el acceso a Huanchilla, en el sur provincial. Por motivos que todavía son investigados por la Justicia y la Policía, ambos vehículos colisionaron de frente, lo que provocó un importante operativo de emergencia en la zona.

Accidente y choque en Córdoba. Foto: NA.

Tras recibir el alerta, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos médicos acudieron al lugar para asistir a las víctimas. Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, informó en declaraciones a LV16 Radio Río Cuarto que el aviso fue recibido alrededor de las 17:50 y que, al arribar al lugar del accidente, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer mayores de edad, quienes viajaban en el automóvil.

En el minibús se trasladaban niñas de entre 9 y 12 años pertenecientes a una delegación deportiva que regresaba de un encuentro de fútbol. Como consecuencia del fuerte impacto, 16 menores sufrieron golpes y distintos traumatismos, por lo que fueron asistidas por los servicios de emergencia. Afortunadamente, las autoridades indicaron que ninguna presentaba heridas de gravedad ni corría riesgo de vida.

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El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban los equipos de rescate y los peritos de la Policía Científica. Las tareas estuvieron enfocadas en relevar pruebas y reconstruir la mecánica del choque para determinar qué provocó la colisión frontal.

Accidente y choque en Córdoba.
Accidente y choque en Córdoba. Foto: gentileza El Doce TV.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que buscará establecer si alguno de los vehículos invadió el carril contrario o si existieron otros factores que desencadenaron el siniestro.

Otro choque fatal en la provincia

La jornada estuvo marcada por otro accidente con consecuencias fatales en Córdoba. Horas después del choque ocurrido en la Ruta Provincial 4, un automovilista perdió la vida tras protagonizar una colisión frontal con un camión sobre la Ruta Provincial 6.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor del vehículo habría mordido la banquina, perdió el control de la unidad e invadió el carril contrario, donde impactó de frente contra el transporte de carga. Producto de la violencia del choque, la víctima falleció en el acto.

Las autoridades trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

ChoqueAccidenteCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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