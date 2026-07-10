Encontraron a la adolescente de 18 años que había desaparecido en Belgrano

La adolescente de 18 años fue encontrada en Caballito por efectivos de Policía de la Ciudad. Foto: Policía de la Ciudad

Jessica Benítez Barbudes (18) fue hallada en buen estado por efectivos de Policía de la Ciudad. La adolescente estaba desaparecida y era intensamente buscada desde el martes pasado. Los agentes confirmaron que la encontraron cerca de las 19 de este viernes en el barrio porteño de Caballito.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, cuyo titular es el fiscal Alberto Vasser y de la secretaria única, Viviana Gómez. En tanto, en el operativo de búsqueda intervino también División Búsqueda de Personas y Policía de la Ciudad.

De acuerdo a fuentes policiales, la adolescente se dirigía a la casa de una amiga, ubicada en Caballito, donde finalmente fue encontrada por las autoridades.

Cuándo y cómo ocurrió la desaparición de la adolescente de 18 años

El martes 7 de julio, Jessica salió de su hogar en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para ir a clases. Sin embargo, nunca regresó a su domicilio. Al notar que no contestaba sus mensajes ni llamadas, su madre, Fanny, realizó una denuncia en la Comisaría Vecinal 13C por “averiguación de paradero”. La joven había salido de su domicilio con un buzo negro, pantalón de color gris y unas zapatillas también oscuras.

Policía de la Ciudad encontró a la joven en Caballito. Foto: Policía de la Ciudad

En tanto, la madre señaló a las autoridades en aquel momento que la última conexión con su hija había sido a las 18.26h de ese martes.

48 horas después de la desaparición de la joven, Fanny recibió un llamado de un hombre que había manifestado ver a la adolescente en la localidad bonaerense de Don Bosco, en el partido de Quilmes, a más de 30 kilómetros de su casa. La mujer realizó la denuncia en una comisaría de aquella Municipalidad para que los efectivos también estuvieran alerta de la búsqueda.

Familiares de la adolescente hicieron una marcha este viernes

La marcha que hicieron familiares de la joven de 18 años Foto: NA

Antes de la aparición de la adolescente, familiares de la joven se autoconvocaron en las cercanías al colegio Julio Argentino Roca, ubicado en las calles Carlos E. Zuberbuhler y Virrey del Pino en Belgrano. Los allegados a la joven se presentaron en la avenida Cramer y Elcano con carteles y pancartas con mensajes como “¿Dónde está Jessica?“ y ”Necesitamos que vuelva”, con el objetivo de que se intensifique la búsqueda de la adolescente.

El hecho ocurre una semana después del caso de una adolescente de 15 años que también había desaparecido en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires durante el partido de la Selección Nacional ante Cabo Verde. La joven apareció 24 horas después en buenas condiciones de salud en Villa Soldati.