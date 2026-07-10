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Feroz incendio en Caballito: trabajan dotaciones de Bomberos y varias ambulancias para asistir heridos

Un incendio se desató este viernes alrededor de las 4 de la madrugada en un edificio de la calle Rosario al 170. Como consecuencia del siniestro, algunas personas fueron trasladadas a distintos hospitales.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Incendio en Caballito.
Incendio en Caballito. Foto: Canal 26/Camila Tomaselli.
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Un incendio se desató este viernes a las 4 de la mañana en un edificio ubicado sobre la calle Rosario al 170, entre Doblas y Senillosa, en el barrio porteño de Caballito, y dejó como saldo al menos cuatro personas trasladadas a distintos hospitales.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad junto con personal del SAME y personal policial, que asisten a los afectados por el siniestro.

Incendio en Caballito. Video: Canal 26/Camila Tomaselli

Como consecuencia del incendio y según fuentes oficiales a Canal 26, por el momento los heridos fueron derivados al Hospital Durand, Hospital Álvarez y al Hospital Penna para su atención médica. Hay corte de calle en la zona.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el fuego ni el estado de salud de las personas. Las tareas de extinción y ventilación continuaban en la zona mientras se realizaban las pericias para determinar cómo se inició el incendio.

Incendio en Caballito. Foto: Canal 26/Camila Tomaselli.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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