El criminal pasó a ser un actor determinante para entender la trama delictiva que golpea a ese sector de la ciudad de Córdoba, situado a apenas diez minutos de El Panal. Foto: Captura de pantalla Cadena 3

Juan José Juárez, apodado en los pasillos de barrio Yapeyú como “El Negro” Juan, pasó a ser un actor determinante para entender la trama delictiva que golpea a ese sector de la ciudad de Córdoba situada apenas a diez minutos de El Panal. Tras haberse entregado a la Policía luego de permanecer atrincherado en una vivienda de Pueyrredón, salió a la luz una filmación registrada meses atrás en la que exhibía un llamativo arsenal.

El hombre llevaba puesto un chaleco antibalas policial, una pistola en la cintura, una ametralladora con la que efectuaba disparos al aire y una escopeta de gran calibre. Con el rostro cubierto, lanzaba amenazas contra una banda rival del mismo barrio y anticipaba un enfrentamiento para el que pensaba sumar a “rosarinos”.

Video: Cadena 3.

Juárez había sido encarcelado doce años atrás por atacar a tiros a un patrullero en Yapeyú, hecho en el que un efectivo estuvo al borde de la muerte. Después de cumplir la pena, volvió a la zona y quedó nuevamente vinculado a distintos episodios de violencia.

En la actualidad, la fiscal Silvana Fernández dispuso su captura ante las sospechas de que fue quien facilitó las armas a tres adolescentes menores de 18 años que el pasado viernes 30 de enero efectuaron 21 disparos contra una casa del barrio y dejaron paralítica a una joven de 22. Las imágenes difundidas volvieron a poner en evidencia la capacidad de fuego con la que cuentan las bandas delictivas en los barrios de Córdoba.