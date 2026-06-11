Femicidio de Agostina Vega: negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

Allegados a Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, la adolescente brutalmente asesinada en Córdoba, desmintieron que la Justicia le haya tomado muestras de ADN, como había trascendido en las últimas horas.

“No hubo ninguna toma de muestras, es totalmente falso lo que se difundió”, señalaron desde el entorno de la mujer a la Agencia Noticias Argentinas. De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que la Justicia había obtenido muestras genéticas de Melisa mientras permanecía internada.

La madre de la víctima continúa hospitalizada luego de sufrir una descompensación días antes de que fuera hallado el cuerpo de su hija, tras una semana de intensa búsqueda.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Agostina Vega

En la causa hay actualmente tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Según la investigación, cada uno habría tenido un rol en el crimen. Para la fiscalía, Barrelier no actuó solo en el femicidio. Andreani, expareja del principal acusado, está sospechada de haberle prestado su Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado. Además, los investigadores sostienen que posteriormente lavó el auto y que existen registros de cámaras de seguridad que muestran a ambos juntos después del crimen.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

Por su parte, Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y convivía con él, es señalado por presuntamente haber ocultado pruebas relevantes para la investigación.

Hasta el momento, Melisa no está imputada ni acusada formalmente en la causa, aunque su teléfono celular fue secuestrado al inicio de la pesquisa y continúa siendo sometido a peritajes.

La defensa de la madre de Agostina Vega frente a las críticas

Desde que se conocieron detalles de la investigación, Melisa Heredia quedó en el centro de cuestionamientos públicos y judiciales. Ante esta situación, Carlos Nayi difundió un mensaje en defensa de la mujer y cuestionó las acusaciones sociales que surgieron en torno a su figura.

“Resulta profundamente injusto que, además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal, una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”, sostuvo el abogado.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

En la misma línea agregó: “Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender y deben entender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que por estos momentos sigue internada, en medio de un colapso generalizado, que está atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir un mortal”.

Mientras atraviesa este complejo momento personal, Heredia también enfrenta una investigación impulsada por la fiscalía, que analiza si pudo haber ocultado información relevante durante la denuncia inicial por la desaparición de Agostina y en declaraciones posteriores.