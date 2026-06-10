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Un video que podría ser clave en la causa Agostina Vega: Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio

Un video de cámaras de seguridad muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani después del presunto asesinato de Agostina Vega.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Un video registrado por cámaras de seguridad de la vía pública muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani después de que el principal acusado presuntamente asesinara a Agostina Vega.
Un video registrado por cámaras de seguridad de la vía pública muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani después de que el principal acusado presuntamente asesinara a Agostina Vega. Foto: NA.
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Un video registrado por cámaras de seguridad de la vía pública muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani después de que el principal acusado presuntamente asesinara a Agostina Vega. Las imágenes podrían aportar un nuevo elemento clave a la investigación.

El material, difundido por medios locales, muestra a ambos detenidos descendiendo de un Ford Ka negro perteneciente a Andreani. Según la investigación, ese vehículo fue utilizado por Barrelier para trasladar los restos de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue hallada descuartizada.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

El registro, obtenido por El Doce TV, fue captado el lunes 25 de mayo alrededor de las 13 horas en barrio Yofré. De acuerdo con la causa, Agostina habría sido asesinada entre las 23 del sábado 23 y las 5 del domingo 24 de mayo.

Las imágenes no solo muestran el primer encuentro entre ambos imputados tras el crimen, sino que también los ubican realizando actividades cotidianas. En la secuencia se observa a Barrelier sacar una tela del baúl, doblarla y volver a guardarla. Luego, ambos ingresan a un comercio, realizan compras y almacenan los productos en el vehículo. También se ve a Andreani hablando por teléfono y a los acusados conversando dentro del auto.

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Para los investigadores, el video resulta relevante porque fue grabado apenas minutos después de que Barrelier presuntamente descartara el cuerpo de la adolescente.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

Femicidio de Agostina Vega: encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina Vega, afirmó este lunes que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la adolescente de 14 años encontrada muerta en Córdoba. Además, arrestaron a Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo.

En diálogo con TN, el letrado que representa a Melisa Heredia brindó detalles de cómo sigue la investigación por el femicidio Vega, que por el momento tiene a dos detenidos: Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta.

“Hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas”, señaló Nayi y añadió que ese material genético “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.

Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en el crimen de Agostina Vega. Foto: NA.

Fasseta le sembró pistas falsas a la madre”, añadió el abogado sobre la responsabilidad penal que podría tener en la causa, y afirmó que “este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación”.

En esa línea, Nayi sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos”.

Cabe señalar que la causa se encuentra en secreto de sumario por 10 días, por lo que, según el letrado, “no es momento para polemizar”. De todas maneras, aclaró que no solamente las llamadas complican a Fasseta, sino que “las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fasseta”.

El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega. Video: NA

Arrestaron a Soledad, la dueña del Ford Ka donde habrían trasladado el cuerpo

Mientras el letrado brindaba la entrevista en TN, se conoció que la Justicia ordenó detener a Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del auto Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo de la nena de 14 años al descampado de Córdoba donde finalmente fue encontrada.

Esta detención se suma a la de Barrelier y a la de Fasseta, que también es investigado por encubrimiento. Días atrás, los representantes de la familia de Agostina Vega se presentaron en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

Según explicó Nayi en TN, la dueña del Ford Ka podría haber encubierto a Barrelier, ayudándolo en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo hasta el descampado.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina; sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, aseguró él.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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