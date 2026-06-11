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Ofrecía castings de modelaje y terminó detenido por abuso sexual reiterado a las aspirantes

La investigación comenzó el 6 de marzo tras las denuncias de dos jóvenes de 22 y 25 años. Ambas contaron que contactaron al acusado luego de ver en redes avisos de una supuesta agencia que buscaba chicas de entre 13 y 23 años para trabajos de modelaje.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Tenía antecedentes y fue acusado de abuso sexual reiterado.
Tenía antecedentes y fue acusado de abuso sexual reiterado. Foto: Policía de la Ciudad.
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La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de San Nicolás a un hombre de 39 años acusado de abuso sexual reiterado contra jóvenes que asistían a supuestos castings para una agencia de modelos.

La captura fue realizada por personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual en la vía pública, en la intersección de Tucumán y Montevideo, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48.

La investigación comenzó el pasado 6 de marzo a partir de las denuncias de dos jóvenes de 22 y 25 años. Ambas relataron que se contactaron con el acusado tras ver publicaciones en redes sociales de una agencia que convocaba chicas de entre 13 y 23 años para trabajos de modelaje. Los anuncios incluían videos de mujeres que afirmaban haber desarrollado exitosas carreras dentro de la empresa.

Tenía antecedentes y fue acusado de abuso sexual reiterado. Foto: Policía de la Ciudad.

Según las denuncias, el hombre se presentaba como productor de la agencia y, durante los encuentros, tomaba medidas corporales y fotografías a las postulantes en circunstancias que luego fueron consideradas constitutivas de abuso sexual.

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Durante las tareas investigativas, los detectives lograron identificar al sospechoso y recopilar publicaciones de otras jóvenes que describían situaciones similares. Además, se detectó que el imputado registraba una denuncia por abuso sexual presentada en 2025, con características semejantes en cuanto al método de captación y abordaje de las víctimas. Esa causa fue unificada con la investigación actual.

El acusado también contaba con antecedentes judiciales. En diciembre de 2017 había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por un caso de abuso sexual reiterado denunciado en 2013. Sin embargo, la causa fue archivada en 2022 tras verificarse el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por la justicia.

Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó la detención del sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un automóvil Chevrolet Corsa y dos teléfonos celulares, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas vinculadas a la misma modalidad de captación mediante falsas oportunidades laborales en el ámbito del modelaje.

Tenía antecedentes y fue acusado de abuso sexual reiterado. Foto: Policía de la Ciudad.

Cayeron dos viudas negras acusadas de drogar y robar a un hombre que las invitó a su departamento en Caballito

Dos mujeres acusadas de actuar bajo la modalidad conocida como “viudas negras” fueron detenidas tras una investigación de la Policía de la Ciudad, luego de haber sido señaladas por drogar y robar a un hombre en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó a partir de una causa iniciada el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a las sospechosas en un boliche del barrio de Constitución. Tras ese encuentro, las invitó a su departamento en Caballito, donde compartieron bebidas hasta que el hombre perdió el conocimiento.

Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Foto: Policía de la Ciudad.

Según la investigación, en ese momento las mujeres aprovecharon la situación para robarle dinero en efectivo, dólares, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos de valor. Además, realizaron múltiples consumos y operaciones, tanto presenciales como online, con los medios de pago de la víctima, llegando incluso a vaciar sus billeteras digitales.

Las imputadas, de 26 y 31 años, fueron identificadas como “Alma” y “Analia”. Una de ellas contaba con un extenso prontuario, con siete antecedentes por delitos como robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, registrados entre 2023 y la actualidad.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 8, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, y permitió establecer los domicilios de las sospechosas. Con esta información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en el barrio porteño de Villa Soldati y en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Foto: Policía de la Ciudad.

Durante los operativos, una de las acusadas fue detenida en una vivienda ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, en Villa Soldati, donde además se secuestraron una consola PlayStation 4 y un teléfono celular.

En paralelo, su presunta cómplice fue arrestada en Ingeniero Budge, con la colaboración de la DDI local, donde también se incautó otro celular. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Rabbione, que dispuso actuaciones por el delito de robo.

DetenciónAbuso sexualPolicía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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