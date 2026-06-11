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Gremios y organizaciones políticas reclamaron la libertad de Cristina Kirchner, a un año de su condena

Cuestionaron con dureza al oficialismo y aseguraron que “le quitan al pueblo argentino la posibilidad de elegir a quien quiere elegir”.

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Encuentro de gremios y organizaciones políticas en San Justo pidiendo por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.
Encuentro de gremios y organizaciones políticas en San Justo pidiendo por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Prensa.
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A un año de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, gremios, organizaciones políticas y vecinos de La Matanza realizaron un encuentro en el Ateneo Néstor Kirchner de San Justo para reclamar por su libertad y denunciar lo que consideran una persecución política contra la dirigente peronista.

Durante la jornada se proyectó un documental sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales de los últimos 365 días desde la condena de Cristina Kirchner. Estuvo presente el diputado provincial Facundo Tignanelli, quien ofreció un discurso. También participaron la diputada nacional Luciana Potenza y el secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de La Matanza, Pablo Boschi.

Fuertes críticas contra el Gobierno nacional

En su intervención, Tignanelli vinculó la situación judicial de la exmandataria con el rumbo económico del país. “Hay un modelo económico que solo cierra con préstamos del FMI”, afirmó. Además, sostuvo que “el programa económico del gobierno de Milei está sostenido por endeudamiento externo y, por el otro lado, el sistema político está sostenido con la principal líder de la Argentina presa”.

El legislador también apuntó contra el oficialismo, el macrismo y sectores judiciales. “El gobierno de Milei, la derecha argentina encarnada por Macri, los grupos económicos y sus empleados del Poder Judicial, llevaron adelante este plan que es el mero condicionamiento del pueblo argentino. Tenemos un pueblo que produce riquezas y un gobierno cipayo, entreguista, que le quita esas riquezas al pueblo para fugarlas”, expresó.

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Encuentro de gremios y organizaciones políticas en San Justo pidiendo por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Prensa.

Asimismo, cuestionó el impacto social de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional. “Tenemos un gobierno que pretende quitarle la condición de dignidad al pueblo”, señaló. En esa línea, agregó: “Cuando un funcionario firma una resolución en la cual recorta medicamentos, lo que está haciendo es, ni más ni menos, condenando a que la vida de un abuelo o de una abuela sea más corta”.

“Le quitan al pueblo argentino la posibilidad de elegir”

Al referirse a Cristina Kirchner, Tignanelli afirmó que la condena afecta directamente la representación política. “Le quitan al pueblo argentino la posibilidad de elegir a quien quiere elegir”, sostuvo.

Además, remarcó que la expresidenta enfrenta una situación desigual frente a otros dirigentes políticos. “Cristina mide lo que mide en una situación de total desventaja para con el resto de los que pretenden ser candidatos porque se encuentra injustamente detenida, injuriada por absolutamente todos los medios de comunicación”, aseguró.

El diputado también llamó al peronismo a involucrarse activamente en el reclamo por la libertad de la exmandataria. “Hoy no hablar de Cristina o no salir a pelear por su libertad es como callarse la boca cuando le cortan un medicamento a un viejo, como callarse la boca cuando lo echan del laburo a un trabajador”, afirmó.

En uno de los pasajes más fuertes de su discurso, lanzó una advertencia a la dirigencia peronista: “Si la dirigencia política del peronismo no toma dimensión de eso, bueno, habrá que buscar más dirigentes entre los militantes”. También criticó a quienes buscan acuerdos con sectores opositores: “Los que hoy especulan que quizás si hago tal o cual cosa la derecha en realidad me va a tratar mejor, no solo son irresponsables, sino que también son unos boludos”.

Finalmente, Tignanelli apeló a la movilización política y sostuvo que “el pueblo tiene dos posibilidades, resignarse o rebelarse frente a eso. No hay un tercer camino”.

Durante el cierre, comparó el escenario actual con distintos momentos de la historia del peronismo, recordó la detención de Juan Domingo Perón y su regreso del exilio, y aseguró que “la derecha, cuando gobierna, cuando tiene que cumplir objetivos, es sanguinaria, no respeta absolutamente nada”.

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