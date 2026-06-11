México vs. Sudáfrica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre México y Sudáfrica válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Ciudad de México de Ciudad de México.
México vs Sudáfrica por Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de México, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de México y Sudáfrica por Mundial 2026 será arbitrado por Wilton Sampaio.
Formación confirmada de México
Titulares
- (1) Raúl Rangel
- (23) Jesús Gallardo
- (3) César Montes
- (15) Israel Reyes
- (5) Johan Vásquez
- (25) Roberto Alvarado
- (8) Álvaro Fidalgo
- (26) Brian Gutiérrez
- (6) Erik Lira
- (16) Julián Quiñones
- (9) Raúl Jiménez
Suplentes
- (12) Carlos Acevedo
- (13) Guillermo Ochoa
- (4) Edson Álvarez
- (20) Mateo Chávez
- (2) Jorge Sánchez
- (24) Luis Chávez
- (19) Gilberto Mora
- (17) Orbelín Pineda
- (7) Luis Romo
- (18) Obed Vargas
- (11) Santiago Giménez
- (14) Armando González
- (21) César Huerta
- (22) Guillermo Martínez
- (10) Alexis Vega
Entrenador: Javier Aguirre
Formación confirmada de Sudáfrica
Titulares
- (1) Ronwen Williams
- (14) Mbekezeli Mbokazi
- (6) Aubrey Modiba
- (20) Khuliso Mudau
- (21) Ime Okon
- (19) Nkosinathi Sibisi
- (23) Jayden Adams
- (4) Teboho Mokoena
- (13) Sphephelo Sithole
- (9) Lyle Foster
- (15) Iqraam Rayners
Suplentes
- (16) Sipho Chaine
- (22) Ricardo Goss
- (26) Bradley Cross
- (18) Samukele Kabini
- (2) Thabang Matuludi
- (24) Olwethu Makhanya
- (3) Khulumani Ndamane
- (5) Thalente Mbatha
- (11) Themba Zwane
- (7) Oswin Appollis
- (17) Evidence Makgopa
- (12) Thapelo Maseko
- (10) Relebohile Mofokeng
- (8) Tshepang Moremi
- (25) Kamogelo Sebelebele
Entrenador: Hugo Broos
Así va la tabla de posiciones de Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de México y Sudáfrica?
Argentina: DGO, Disney+, DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de México vs. Sudáfrica por la Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. México recibe a Sudáfrica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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