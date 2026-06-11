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México vs. Sudáfrica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre México y Sudáfrica por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre México y Sudáfrica válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Ciudad de México de Ciudad de México.

México vs Sudáfrica por Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de México, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de México y Sudáfrica por Mundial 2026 será arbitrado por Wilton Sampaio.

Formación confirmada de México

Titulares

  • (1) Raúl Rangel
  • (23) Jesús Gallardo
  • (3) César Montes
  • (15) Israel Reyes
  • (5) Johan Vásquez
  • (25) Roberto Alvarado
  • (8) Álvaro Fidalgo
  • (26) Brian Gutiérrez
  • (6) Erik Lira
  • (16) Julián Quiñones
  • (9) Raúl Jiménez

Suplentes

  • (12) Carlos Acevedo
  • (13) Guillermo Ochoa
  • (4) Edson Álvarez
  • (20) Mateo Chávez
  • (2) Jorge Sánchez
  • (24) Luis Chávez
  • (19) Gilberto Mora
  • (17) Orbelí­n Pineda
  • (7) Luis Romo
  • (18) Obed Vargas
  • (11) Santiago Giménez
  • (14) Armando González
  • (21) César Huerta
  • (22) Guillermo Martínez
  • (10) Alexis Vega

Entrenador: Javier Aguirre

Formación confirmada de Sudáfrica

Titulares

  • (1) Ronwen Williams
  • (14) Mbekezeli Mbokazi
  • (6) Aubrey Modiba
  • (20) Khuliso Mudau
  • (21) Ime Okon
  • (19) Nkosinathi Sibisi
  • (23) Jayden Adams
  • (4) Teboho Mokoena
  • (13) Sphephelo Sithole
  • (9) Lyle Foster
  • (15) Iqraam Rayners

Suplentes

  • (16) Sipho Chaine
  • (22) Ricardo Goss
  • (26) Bradley Cross
  • (18) Samukele Kabini
  • (2) Thabang Matuludi
  • (24) Olwethu Makhanya
  • (3) Khulumani Ndamane
  • (5) Thalente Mbatha
  • (11) Themba Zwane
  • (7) Oswin Appollis
  • (17) Evidence Makgopa
  • (12) Thapelo Maseko
  • (10) Relebohile Mofokeng
  • (8) Tshepang Moremi
  • (25) Kamogelo Sebelebele

Entrenador: Hugo Broos

Así va la tabla de posiciones de Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de México y Sudáfrica?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de México vs. Sudáfrica por la Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. México recibe a Sudáfrica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

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La artista colombiana se presentó en el campo de juego previo al partido entre México y Sudáfrica.

El arranque de la certamen mundialista estuvo acompañado por un show artístico donde se encontraron reconocidos artistas de América Latina. La figura estelar fue Shakira, quien interpretó la canción oficial “Dai Dai”, junto al cantante nigeriano Burna Boy. Los detalles.

Leer la nota completa
Selección MéxicoSelección SudáfricaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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