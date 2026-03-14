Vista exterior de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Plata Foto: Google Street

Una familia de La Plata denunció a un joven de 24 años, integrante de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced ubicada en 11 entre 45 y 46, por manipulación, hostigamiento, exhibicionismo y amenazas de muerte a una adolescente de 14.

Según indicó la familia, la situación habría comenzado en 2024, cuando la víctima tenía 12 años, y parte de los episodios se habrían dado en espacios vinculados a la actividad religiosa. El caso salió a la luz recientemente, luego de que la madre revisara el teléfono de la adolescente y encontrara intercambios de mensajes considerados inapropiados y marcados por un fuerte desequilibrio de poder.

De acuerdo con lo publicado por medios locales, la adolescente conoció al acusado en el ámbito parroquial, donde ella participaba de misas y actividades comunitarias. La madre relató que en las conversaciones detectadas se observaban conductas de control, restricciones de contacto con otras personas y expresiones de carácter intimidatorio.

Vista exterior de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Plata Foto: Google Street

Fuentes judiciales consultadas por la prensa señalaron que el expediente incluye denuncias por episodios de hostigamiento, manipulación emocional y amenazas. Además, la familia informó que decidió hacer pública la situación tras considerar que los hechos no cesaban pese a las intervenciones iniciales.

Según contó la mamá, en las conversaciones que mantenía, el acusado le prohibía el contacto con otros varones, utilizaba expresiones como “soy tu dueño” y expresaba un “pseudo complejo de Dios” al afirmar “observarla mientras dormía”.

Fuentes de la investigación indicaron al diario El Día que en algunos encuentros el monaguillo la habría manoseado y también habría cometido actos de exhibicionismo al masturbarse frente a ella durante videollamadas, en las que la obligaba a mirar.

La menor actualmente recibe acompañamiento psicológico y expresó temor por su seguridad y la de su entorno familiar. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2, dirigida por la fiscal Betina Lacki, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1. El caso continúa en etapa de instrucción.