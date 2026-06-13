Femicidio de Agostina Vega: se filtró un nuevo audio de la madre que podría complicar a Claudio Barrelier

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, en Córdoba, sumó un nuevo elemento de prueba que podría complicar la estrategia de defensa de Claudio Barrelier, el principal imputado en la causa.

En las últimas horas se conoció un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la adolescente, poco después de que se perdiera su rastro. En la grabación, la mujer apunta directamente contra el acusado.

“No la vio nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más, ni siquiera los amigos”, afirmó la mujer. Luego agregó: “Ella les dijo a las amigas que iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa”.

Los audios de Melisa Heredia, la mamá de Agostina Vega. Video: Crónica.

En el mismo audio, Heredia recuerda el momento en que advirtió la desaparición de su hija: “Cuando me doy cuenta de que no está, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”. También remarcó que Agostina estaba desaparecida desde las 22.30 del sábado.

La difusión del mensaje volvió a poner en el centro de la investigación la relación entre Agostina y Barrelier. En el audio, la madre sostiene que Agostina Vega se refería al acusado como su “novio”, aunque en declaraciones previas había señalado que el vínculo sentimental había ocurrido años atrás y que actualmente mantenían solo una amistad.

Mientras tanto, Barrelier, imputado por abuso, femicidio por asfixia y posterior descuartizamiento de la adolescente, solicitó ampliar su declaración ante el fiscal de la causa tras recibir el alta médica, una instancia que podría aportar nuevos elementos al expediente.

Quién es Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio Agostina Vega

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Instituto de Córdoba echó a Claudio Gabriel Barrelier. Foto: NA.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl, y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.