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Horror en México: encontraron un cadáver frente al estadio donde entrena la Selección de Irán para el Mundial 2026

El cuerpo fue encontrado dentro del baúl de una camioneta abandonada a pocos metros del estadio Caliente, donde la selección de Irán realiza sus prácticas en Tijuana. La víctima presentaba signos de violencia y el hallazgo ocurrió horas antes del debut mundialista del equipo asiático.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Hallaron un cadáver frente al predio de entrenamiento de la selección de Irán en México.
Hallaron un cadáver frente al predio de entrenamiento de la selección de Irán en México. Foto: X/@GOrtegaRuiz
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El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro del baúl de un vehículo estacionado a pocos metros del Estadio Caliente de Tijuana generó conmoción en México y atrajo la atención internacional debido a la cercanía con la selección de Irán, que utiliza diariamente ese recinto para entrenarse de cara a su debut en el Mundial 2026.

Según informó la agencia AFP, el cuerpo fue encontrado luego de que vecinos y comerciantes de la zona alertaran a las autoridades por un fuerte olor que provenía de una camioneta Toyota gris con matrícula del estado de California, Estados Unidos. El vehículo permanecía estacionado frente a un supermercado ubicado justo enfrente del complejo deportivo donde practica el combinado iraní.

Hallaron un cadáver frente al predio de entrenamiento de la selección de Irán en México. Video: X/@AlertaNewsPlus

¿Cómo fue el hallazgo del cadáver frente a la concentración de Irán?

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales y peritos forenses acudieron al lugar para inspeccionar el rodado. Al abrir el baúl, encontraron el cadáver envuelto en una bolsa negra y con evidentes signos de violencia. Debido al avanzado estado de descomposición, los especialistas trabajaron con trajes de protección mientras realizaban las primeras pericias.

Fuentes de la fiscalía local indicaron que la camioneta llevaba al menos tres días abandonada en ese sector de la ciudad. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias del crimen, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles sospechosos o móviles del hecho.

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El operativo se desarrolló apenas minutos después de que la selección iraní concluyera una nueva jornada de entrenamientos y abandonara el estadio rumbo al hotel donde se hospeda. A pesar de la magnitud del hallazgo y del despliegue policial, no se registraron cambios en la planificación deportiva del equipo asiático.

La presencia de Irán en territorio mexicano responde a una situación excepcional vinculada al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump impulsó un alto el fuego temporal para facilitar la realización del Mundial, las autoridades iraníes optaron por establecer su centro de operaciones en Tijuana mientras esperan la formalización de acuerdos diplomáticos que garanticen condiciones de seguridad para sus desplazamientos.

Por ese motivo, cada traslado de la delegación entre el hotel y el estadio es escoltado por vehículos de la Guardia Nacional mexicana, con efectivos armados encargados de reforzar la seguridad del plantel.

La selección de Irán tiene su sede en Tijuana. Foto: via REUTERS

Pese al impacto generado por el hallazgo, los organizadores del torneo aseguraron que no existen riesgos para las selecciones participantes y ratificaron que los protocolos de seguridad continúan funcionando con normalidad.

Irán afrontará el séptimo Mundial de su historia y el cuarto de manera consecutiva. Integrante del Grupo G, debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego se medirá con Bélgica el 21 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

Mundial 2026Selección IránCadáverMéxico
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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