Quién impulsó el recreo en las escuelas Foto: Foto generada con IA

Hoy resulta difícil imaginar una escuela sin recreo. Ese instante en que el timbre rompe la rutina, los chicos se dispersan entre juegos y meriendas, y los docentes respiran un momento antes de continuar con la jornada. Sin embargo, el recreo no existió desde siempre: es el resultado de una transformación pedagógica profunda que se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX, y que en Argentina tuvo una impulsora clave: Juana Manso.

Durante buena parte de la historia, la infancia no se concebía como una etapa con necesidades propias. Antes del Iluminismo, predominaba una educación rígida, centrada en la disciplina y el castigo, donde largas horas de enseñanza continua eran moneda corriente. No existía la idea de que los niños necesiten descanso, juego o espacios para liberar energía. La psicología del aprendizaje, la imaginación y el vínculo entre educación y bienestar eran conceptos prácticamente ajenos al sistema.

Con el pensamiento ilustrado surgió una visión distinta: la infancia comenzó a ser entendida como un período particular del desarrollo humano. Filósofos como Rousseau y Locke influyeron en nuevas formas de concebir a los niños, ahora vistos como seres en crecimiento, con sensibilidad y potencial creativo. Esta transición se amplificó en el siglo XIX, junto al avance de la pedagogía moderna y los cambios sociales de la Revolución Industrial. Fue en ese escenario donde se gestó la idea de incorporar pausas de descanso dentro de la jornada escolar.

El recreo fue impulsado gracias a la Ley 1420 Foto: Archivo AGN

Juana Manso, la mujer detrás del recreo

En Argentina, la figura que transformó esa idea en acción fue Juana Paula Manso, escritora, educadora y defensora incansable de una escuela igualitaria, higiénica y libre de castigos. Para Manso, la educación debía estimular el juego, el interés y el buen trato; factores indispensables para el aprendizaje real. Propuso que los niños necesitaban momentos para moverse, expresarse y despejar la mente, y que el recreo debía formar parte formal del funcionamiento escolar.

Su mirada fue revolucionaria para la época: mientras la disciplina rígida aún dominaba la enseñanza, Manso insistía en que el bienestar emocional y físico de los alumnos era tan importante como los contenidos. Su influencia sentó las bases para que, años después, el Estado incorporara oficialmente el recreo como un derecho educativo.

Juana Manso Foto: Cultura

Ese paso se concretó con la Ley 1420, sancionada el 26 de junio de 1884, que estableció que la educación debía ser común, gratuita, obligatoria y graduada. Dentro de esta normativa histórica, se determinó que las clases debían intercalarse con intervalos, incluyendo recreos, ejercicios físicos y actividades de canto. Con esta ley, el recreo quedó formalmente asentado como parte estructural de la jornada escolar argentina.

El recreo no siempre estuvo en las escuelas Foto: Archivo

El recreo no es —ni nunca fue— un simple descanso. Es un espacio pedagógico vivo donde los chicos construyen vínculos, desarrollan autonomía, liberan tensiones y ejercitan la creatividad. Un espacio que, sin saberlo, millones de alumnos disfrutan gracias a la visión de una mujer que desafió su tiempo.

Esa mujer fue Juana Manso, la impulsora de uno de los momentos más esperados por docentes y alumnos: el recreo.