Robó monitores de Terapia Intensiva del Hospital Fernández, intentó venderlos por redes y cayó en una compra controlada

Detuvieron a un ladrón que robó monitores de Terapia Intensiva del Hospital Fernández y los vendía en redes sociales. Foto: Policía de la Ciudad.

Un hombre de 33 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en las últimas horas, acusado de robar dos monitores multiparamétricos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fernández.

La causa comenzó a partir de la denuncia de un empleado del centro de salud, quien detectó una publicación en una aplicación de compraventa en la que se ofrecían dos monitores por un millón de pesos. Por sus características y números de serie, pudo confirmarse que se trataba de equipos robados del área de Terapia Intensiva del hospital.

Robó monitores en el Hospital Fernández y la policía lo detuvo a los días. Video: Policía de la Ciudad.

En ese sentido, efectivos de la División Investigaciones 14 tomaron intervención en el caso y, con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, guiaron al denunciante para que se hiciera pasar por un interesado en comprar los equipos.

Qué elementos le encontraron al detenido

El supuesto comprador acordó encontrarse con el vendedor en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia. Allí, el hombre llegó con los monitores y fue interceptado y detenido por efectivos policiales.

Detuvieron a un ladrón que robó monitores de Terapia Intensiva del Hospital Fernández y los vendía en redes sociales. Foto: Policía de la Ciudad.

Durante la investigación, realizada en presencia de testigos, los policías encontraron además otros elementos de uso hospitalario cuya procedencia el detenido no pudo justificar. Entre ellos había un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y distintos instrumentales médicos.

Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de todos los elementos, valuados en cerca de nueve millones de pesos, además del teléfono celular del acusado y del Chevrolet Spin azul en el que había llegado al lugar del encuentro.

Por su parte, el detenido, que quedó a disposición de la Justicia, tiene antecedentes por violencia de género y hurto.

Detuvieron a un ladrón que robó monitores de Terapia Intensiva del Hospital Fernández y los vendía en redes sociales. Foto: Policía de la Ciudad.

Cayó una banda de viudas negras: detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra” y detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos una adolescente menor de edad. Los procedimientos se realizaron en la Villa Zavaleta y en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 y permitió identificar a los integrantes de la organización, así como los domicilios donde se ocultaban.

Desbarataron una banda de viudas negras y detuvieron a cuatro personas tras allanamientos en CABA y Morón. Foto: Policía de la Ciudad.

La causa comenzó tras un hecho ocurrido el pasado 6 de junio. Dos hombres denunciaron que, luego de conocer a dos mujeres en un boliche del barrio porteño de Palermo, se trasladaron junto a ellas a una barbería. Allí consumieron bebidas alcohólicas y, poco después, perdieron el conocimiento.

Al despertar, descubrieron que les habían robado diversos objetos de valor, por lo que realizaron la denuncia correspondiente.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores reconstruyeron el recorrido de los involucrados e identificaron tanto a los sospechosos como al vehículo utilizado para cometer el robo: un Renault Logan blanco.

Desbarataron una banda de viudas negras y detuvieron a cuatro personas tras allanamientos en CABA y Morón. Video: Policía de la Ciudad.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que dos de los acusados residían en la Villa Zavaleta y otro en Castelar. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en ambos puntos.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una menor, señalados como integrantes de la banda. Además, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.