El abuelo de Agostina Vega fue dado de alta tras sufrir una descompensación: “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien”

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Foto: NA

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, recibió el alta médica luego de haber permanecido internado desde la mañana de este sábado.

Según trascendió, el hombre sufrió un fuerte dolor en el pecho, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron asistencia médica de inmediato. Tras una primera evaluación, fue trasladado al Hospital Elpidio Torres, en la ciudad de Córdoba, donde quedó en observación hasta recibir el alta.

Si bien deberá realizarse nuevos controles, tomar mediación y recibir ciertos cuidados, en conversación con el medio local Cadena3, Heredia explicó: “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”.

Miguel, abuelo de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

Tal como indicó el portal cordobés, los profesionales de la salud le recomendaron que reduzca el estrés tras el asesinato de su nieta. Sin embargo, el abuelo de Agostina sostuvo: “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”.

Por su parte, su hija Melisa, madre de la adolescente asesinada se encuentra hospitalizada desde el pasado 29 de mayo por un severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión, que se presentó durante una de las marchas en la que aún pedían por la aparición de Agostina.

Al respecto, Miguel reveló: “Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador”.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

El acusado de encubrimiento aseguró que él “salió a buscar” a la adolescente durante su desaparición

Osvaldo Fassetta, el amigo de Claudio Gabriel Barrelier que fue detenido en el caso Agostina Vega, dio algunas entrevistas previas a su arresto con distintos medios de comunicación. Allí relató cuándo fue la última vez que vió a la adolescente y aseguró que ayudó a la familia en la búsqueda y detalló cómo se comportaba el acusado horas después de la denuncia de desaparición.

La detención de Fassetta ocurrió este jueves 4 jueves por la noche, cuando la Fiscalía ordenó su arresto bajo la acusación de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. Se supo que el hombre, de 47 años, vivía en la casa de Barrelier tras conflictos personales con su familia.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

En diálogo con TN, aseguró que la última vez que vio a la adolescente fue en un cumpleaños: “Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo y cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta lo de una amiga y que después se iba a la casa”, expresó.

“Cuando estábamos en la cancha, escuché que Agostina le pidió (a Claudio) su número de teléfono. En ese momento él no se lo da. La mamá estaba cerca de ella”, recordó el acusado de encubrimiento por el femicidio de la menor.

En este sentido, remarcó que recibió una llamada de la madre de Agostina a las cinco de la mañana el domingo 24 de mayo y que no dudo en ayudar: “Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.