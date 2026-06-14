Caso Agostina Vega: la defensa de Osvaldo Fassetta rechazó la acusación y puso en duda una prueba clave

Osvaldo Fassetta, segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

La defensa de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el caso de Agostina Vega, rechazó cualquier vínculo de su cliente con el crimen y cuestionó una de las pruebas que podría resultar clave para el expediente.

Fassetta permanece detenido acusado de encubrimiento agravado, mientras la fiscalía sostiene que habría tenido algún tipo de participación posterior al asesinato de la adolescente de 14 años.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

El principal acusado en la causa es Claudio Gabriel Barrelier, señalado por los investigadores como autor del femicidio. Según la hipótesis judicial, el hombre no habría actuado solo y distintas personas habrían colaborado en maniobras posteriores vinculadas al ocultamiento de pruebas y traslado del cuerpo. En ese contexto, también fue detenida Soledad Andreani, expareja de Barrelier, acusada del mismo delito que Fassetta.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

“Es imposible”: el abogado de Fassetta puso en duda una prueba clave

El abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, negó tajantemente que su cliente haya participado del hecho. El letrado cuestionó especialmente la posibilidad de que existan rastros genéticos de Fassetta en el cuerpo de la víctima.

“Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena”, sostuvo en declaraciones al medio TN al referirse a los estudios periciales realizados sobre muestras obtenidas durante la autopsia.

La defensa también intentó respaldar la versión de su cliente con detalles sobre sus movimientos durante la noche en la que habría ocurrido el crimen. Según explicó Medina Allende, Fassetta se encontraba trabajando desde las 21 horas y recién regresó a la vivienda donde residía temporalmente durante la mañana del día siguiente, por lo que añadió: “No tiene relación alguna con lo ocurrido”.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto de Córdoba.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.