Horror en Salta: cronología del caso del nene de 2 años que murió por presunto maltrato infantil

La madre del nene de dos años es investigada por la muerte de su hijo. Foto: Norte Noticias Salta

Thiago Altamirano, de dos años, murió en la provincia de Salta por una supuesta caída de la cama. Sin embargo, los golpes que los médicos detectaron en la cabeza del pequeño generaron sospechas.

Los profesionales consideraron que podría no tratarse de un accidente sino de un hecho delictivo y, por eso, decidieron comunicarse con la Policía para que investigue el hecho.

Desde entonces, la madre del niño se encuentra en la mira de la Justicia. Se trata de Milagro Medina, una joven de 19 años, que quedó detenida por presunto maltrato infantil, al igual que su pareja.

La madre del nene se llama Milagro Medina y tiene 19 años. Foto: Los Andes

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, cuyo titular es el fiscal Daniel Espilocín, quien ordenó la prisión de Medina y su novio hasta que estén los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de Thiago.

¿Por qué quedó detenida la madre del nene de dos años que murió en Salta?

El fiscal, Daniel Espilocín, determinó la prisión preventiva de la madre de Thiago no solo por la sospecha de los médicos, también por las acusaciones previas por maltrato infantil que realizaron los abuelos paternos del nene, quienes confirmaron haber hecho al menos cuatro denuncias desde 2025.

"Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes. Ella era inestable, tenía problemas de adicciones y era muy conflictiva", aseguró la abuela de Thiago en declaraciones televisivas.

Asimismo, vecinos de la pareja indicaron a los efectivos policiales que el padrastro del menor es un “individuo violento” y que ya se habían registrado distintos episodios con agresiones y ataques.

Muerte de un nene en Salta: cronología del caso

El lunes cerca de las 21.30h, Milagro Medina y su pareja llamaron al 911 pidiendo auxilio. La versión de la mujer sostenía que el nene de dos años se había caído de la cama de manera accidental en su casa del barrio Convivencia en la provincia de Salta.

Luego, la mujer llevó al pequeño al Hospital Papa Francisco, pero allí los médicos lo derivaron al Hospital Materno Infantil.

El nene murió en el Hospital Materno Infantil de Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba

Si bien los profesionales trataron de reanimarlo, el niño finalmente falleció. Sin embargo, la gravedad de las lesiones llamaron la atención de los especialistas y denunciaron el hecho de inmediato.

El sospechoso último mensaje de la madre de Thiago

A la investigación judicial se sumó un llamativo mensaje de la madre del nene.

Antes de ser detenida, Medina publicó un estado de WhatsApp con una fotografía de su hijo vestido con la camiseta de la Selección Argentina.

Además, dejó una inscripción que decía: “Perdoname, amor, por todo”. Y en otro estado, escribió: “Hasta siempre, mi bebé. Te amaré siempre, mi Thiago hermoso”.

Las publicaciones las hizo exactamente a las 23.03h, poco menos de dos horas después la muerte de su hijo.

Cómo sigue la investigación

Thiago Altamirano tenía dos años. Foto: La Nación

A la espera de la autopsia, el fiscal comunicó que este jueves se llevará a cabo la “audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria”.

En dicha cita, el padrastro y la madre serían imputados como presuntos autores del delito de “homicidio agravado de forma provisional”.