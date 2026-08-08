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Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual: qué dice la denuncia de su prima Iara

La joven, que ahora tiene 19 años, tenía 13 al momento del hecho. Según su declaración, tuvo lugar en una casa de la localidad bonaerense de Virrey del Pino en 2020.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual por un hecho ocurrido en 2020 contra su prima.
Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual por un hecho ocurrido en 2020 contra su prima. Foto: Redes sociales
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Thiago Medina (23) fue imputado de “abuso sexual con acceso carnal” tras la denuncia de su prima Iara Ledesma (19) por un hecho ocurrido en el municipio bonaerense de La Matanza en el año 2020. En este momento, la causa está a cargo de Juan Pablo Volpicina de la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil Nro. 2. Esto es porque la joven era menor en ese momento.

El hecho ocurrió hace seis años cuando Medina tenía 17 y su prima 13 años, en un domicilio ubicado en la localidad de Virrey del Pino. La denuncia se radicó en el Centro de la Mujer y la Familia con intervención de la Secretaría de la Mujer del municipio de La Matanza. Además, en la causa contra Medina también actúa el Juzgado Garantías del Joven 1.

Thiago Medina fue acusado de abuso sexual por su prima. Foto: Instagram.

No es la primera vez que Iara Ledesma denuncia a Thiago Medina por este hecho. Hace tres años, a sus 15 años, había hecho la misma acusación en un programa de televisión. La denunciante aseguró, a su vez, que no tenía contacto habitual con el influencer y ex Gran Hermano pese a ser familia.

Al entrar en conocimiento de la denuncia penal, Medina utilizó sus redes sociales para negar la acusación de su prima. “Niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen. El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, expresó el mediático.

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A su vez, sostuvo que no dará mayores detalles del hecho ni hará otras declaraciones “por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas”.

La denuncia de Iara Ledesma a Thiago Medina por “abuso sexual”

La joven de 19 años relató ante el fiscal que la situación tuvo lugar mientras ella se encontraba acostada en una habitación de la mencionada casa de Virrey del Pino. De acuerdo a su testimonio, Medina se encontraba jugando al “Free Fire” con su hermano, cuando de un momento a otro, decidió ingresar a su cuarto.

Thiago Medina acusado de abuso sexual
El ex Gran Hermano negó las acusaciones. Foto: Redes Sociales

Una vez en el lugar, el joven se recostó a su lado, quitó el acolchado y comenzó a tocar sus partes íntimas. Además, le prohibió hablar de lo sucedido con la familia, según indicó Infobae. Antes de la denuncia, Iara habló con su madre y le dijo lo que había ocurrido con Thiago en 2020.

El ex Gran Hermano, incluso, lo habría admitido y pidió que “lo perdonaran”. De acuerdo a la versión de Iara, en ese momento, su madre no aceptó las disculpas, pero se llamó al silencio y la discusión concluyó.

Iara Ledesma, actualmente, es defendida por el abogado Rodolfo Baqué, conocido por patrocinar a Dahiana Madrid, una de las enfermeras imputadas en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona.

En los próximos días, los investigadores buscarán reunir mayores evidencias del caso y sumar al expediente los resultados de las pericias psicológicas hechas a ambas partes.

Thiago Medina acusado de abuso sexual
La Fiscalía realizará pericias psicológicas en el marco de la investigación. Foto: Redes Sociales

Según el artículo 119 del Código Penal de la Argentina, el delito de “abuso sexual con acceso carnal” tiene una pena de entre 6 a 15 años de prisión. La condena puede aumentar en caso de que se incluyan agravantes.

Thiago MedinaAbuso sexualFarándulaTelevisión
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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