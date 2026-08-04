comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horror en Villa Elisa: hallaron el cuerpo de una mujer dentro de un pozo del jardín de su casa

La vivienda se encuentra ubicada en la calles 25 y 413 de la localidad bonaerense de Villa Elisa en el Municipio de La Plata. Investigan las causales de la muerte.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El hallazgo ocurrió este domingo en horas de la tarde.
El hallazgo ocurrió este domingo en horas de la tarde. Foto: Google Maps
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Efectivos de Policía de La Plata confirmaron un macabro hallazgo en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Elisa: encontraron a una mujer de 59 años con parte de su cuerpo enterrado dentro de un pozo dispuesto en el jardín de su casa. La vivienda está ubicada en las calles 25 y 413.

El operativo policial tuvo lugar este domingo luego de la llamada al 911 de una mujer que fue la que halló el cuerpo de su amiga en dicho domicilio. En este momento, las autoridades están investigando más concretamente un accidente doméstico. Sin embargo, tampoco descartan entre las hipótesis un posible hecho delictivo.

Cómo encontraron el cuerpo de la mujer en el patio de su casa en La Plata

El domingo por la tarde, una amiga de la mujer de 59 años acudió a su domicilio por pedido del hijo de la dueña de casa, según precisó El Día. El hombre indicó que no podía contactarse con ella desde hacía varias horas y estaba preocupado porque su madre vivía sola.

Una vez dentro de la vivienda, la amiga encontró parte de su cuerpo dentro de un pozo ubicado en el patio. Acompañada de un vecino, se comunicó con el 911 para que pudieran retirar los restos de la mujer, identificada como Sandra: se hallaba boca abajo y vestida.

Contenido Recomendado

Villa Elvira:detuvieron a los dos hermanos acusados de asesinar a puñaladas a su padrastro y ocultarse en Berisso

Villa Elvira: detuvieron a los dos hermanos acusados de asesinar a puñaladas a su padrastro y ocultarse en Berisso

La Plata suma dos líneas de micros hacia pueblos bonaerenses:cuáles son y a qué destinos llegan

La Plata suma dos líneas de micros hacia pueblos bonaerenses: cuáles son y a qué destinos llegan
Encontraron a un mujer muerta en su casa
La causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte". Foto: Ministerio de Seguridad de provincia de Buenos Aires

En el operativo de rescate del cuerpo, que duró más de cuatro horas, oficiales de Policía y peritos detectaron que al lado del pozo había una pala, un pico y un balde. También hallaron un alargue conectado a la casa y una bomba centrífuga. Por otro lado, confirmaron que la casa no contaba con suministro eléctrico.

Las hipótesis del caso de Villa Elisa

En este momento, la causa está a cargo de la Unidad Fiscal N°3 de La Plata y está caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En este sentido, las autoridades, por el momento, no descartan ningún tipo de hipótesis. De hecho, ordenaron una serie de medidas para esclarecer si la muerte de la mujer ocurrió producto de un crimen o si fue por un accidente.

En primera instancia, se solicitó una autopsia del cuerpo de la víctima, que se hará este miércoles. Los informes preliminares de la misma serán claves para determinar la causa de fallecimiento.

Encontraron a una mujer muerta en La Plata
Se investiga un posible un accidente doméstico, aunque tampoco se descarta un hecho delictivo. Foto: Google Maps

Las autoridades policiales indicaron que, al llegar al domicilio, no encontraron señales de un posible robo, ya que no faltaba ningún tipo de elemento de valor. Además, tampoco hallaron signos de violencia ni de desorden. Asimismo, las pericias que se realizaron en el lugar del hecho tampoco permitieron, a priori, dar cuenta de que la mujer haya sido víctima de un presunto homicidio.

De esta manera, la principal teoría de los investigadores es que, muy probablemente, la mujer de 59 años se habría encontrado limpiando la cámara de la bomba centrífuga y, por alguna causa aún no identificada, sufrió una descarga eléctrica. Por eso, los análisis periciales a la instalación eléctrica de la vivienda serán elementales también para descartar o no esta última hipótesis.

La PlataCrimenVilla ElisaInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

    Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

  2. Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

    Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

  3. La “Nahir Galarza chaqueña” confesó haber asesinado a su novio Matías Julián Álvarez:cuál es la situación judicial de Victoria Luz Cantero

    La “Nahir Galarza chaqueña” confesó haber asesinado a su novio Matías Julián Álvarez: cuál es la situación judicial de Victoria Luz Cantero

  4. “Quiero amar y maltratar al mismo hombre”:quién es Victoria Luz Cantero, la joven acusada de matar a su pareja en Chaco

    “Quiero amar y maltratar al mismo hombre”: quién es Victoria Luz Cantero, la joven acusada de matar a su pareja en Chaco

  5. Declaró Candela Arizaga ante la Justicia:negó una agresión por parte de Facundo Moyano

    Declaró Candela Arizaga ante la Justicia: negó una agresión por parte de Facundo Moyano
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Tierras:Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Ley de Tierras: Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Se levantó el paro en los puertos:el Gobierno acordó con los prácticos una reducción del 20% en las tarifas

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras:“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

Economía

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

Granja Tres Arroyos cierra su planta en Córdoba:la crisis ya alcanzó cinco localidades del país

ANSES confirmó quiénes cobran primero en agosto:fechas clave del calendario de pagos

Cambió el recibo de sueldo:qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Internacionales

La isla más pequeña de España quiere independizarse:tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

La isla más pequeña de España quiere independizarse: tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

Rusia muestra su nuevo submarino nuclear Yasen-M:el arma silenciosa que inquieta a la OTAN

Exclusivo Canal26.com | Entrevista a Jesús Armas desde Venezuela:en primera persona, un ex preso político del chavismo relata el horror

“Así ‘luchan’ los rusos”:Ucrania compartió imágenes en el que un dron suicida persigue y ataca a un civil en Jersón