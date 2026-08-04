Horror en Villa Elisa: hallaron el cuerpo de una mujer dentro de un pozo del jardín de su casa

El hallazgo ocurrió este domingo en horas de la tarde. Foto: Google Maps

Efectivos de Policía de La Plata confirmaron un macabro hallazgo en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Elisa: encontraron a una mujer de 59 años con parte de su cuerpo enterrado dentro de un pozo dispuesto en el jardín de su casa. La vivienda está ubicada en las calles 25 y 413.

El operativo policial tuvo lugar este domingo luego de la llamada al 911 de una mujer que fue la que halló el cuerpo de su amiga en dicho domicilio. En este momento, las autoridades están investigando más concretamente un accidente doméstico. Sin embargo, tampoco descartan entre las hipótesis un posible hecho delictivo.

Cómo encontraron el cuerpo de la mujer en el patio de su casa en La Plata

El domingo por la tarde, una amiga de la mujer de 59 años acudió a su domicilio por pedido del hijo de la dueña de casa, según precisó El Día. El hombre indicó que no podía contactarse con ella desde hacía varias horas y estaba preocupado porque su madre vivía sola.

Una vez dentro de la vivienda, la amiga encontró parte de su cuerpo dentro de un pozo ubicado en el patio. Acompañada de un vecino, se comunicó con el 911 para que pudieran retirar los restos de la mujer, identificada como Sandra: se hallaba boca abajo y vestida.

La causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte". Foto: Ministerio de Seguridad de provincia de Buenos Aires

En el operativo de rescate del cuerpo, que duró más de cuatro horas, oficiales de Policía y peritos detectaron que al lado del pozo había una pala, un pico y un balde. También hallaron un alargue conectado a la casa y una bomba centrífuga. Por otro lado, confirmaron que la casa no contaba con suministro eléctrico.

Las hipótesis del caso de Villa Elisa

En este momento, la causa está a cargo de la Unidad Fiscal N°3 de La Plata y está caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En este sentido, las autoridades, por el momento, no descartan ningún tipo de hipótesis. De hecho, ordenaron una serie de medidas para esclarecer si la muerte de la mujer ocurrió producto de un crimen o si fue por un accidente.

En primera instancia, se solicitó una autopsia del cuerpo de la víctima, que se hará este miércoles. Los informes preliminares de la misma serán claves para determinar la causa de fallecimiento.

Se investiga un posible un accidente doméstico, aunque tampoco se descarta un hecho delictivo. Foto: Google Maps

Las autoridades policiales indicaron que, al llegar al domicilio, no encontraron señales de un posible robo, ya que no faltaba ningún tipo de elemento de valor. Además, tampoco hallaron signos de violencia ni de desorden. Asimismo, las pericias que se realizaron en el lugar del hecho tampoco permitieron, a priori, dar cuenta de que la mujer haya sido víctima de un presunto homicidio.

De esta manera, la principal teoría de los investigadores es que, muy probablemente, la mujer de 59 años se habría encontrado limpiando la cámara de la bomba centrífuga y, por alguna causa aún no identificada, sufrió una descarga eléctrica. Por eso, los análisis periciales a la instalación eléctrica de la vivienda serán elementales también para descartar o no esta última hipótesis.