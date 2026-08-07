Crimen de Julián Álvarez Guardia: qué dice la autopsia del joven asesinado por su novia Victoria Cantero en Chaco

Crimen en Chaco: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de Julián Álvarez Guardia. Foto: Redes sociales

Entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto, Julián Álvarez Guardia (29), fue a un boliche en Resistencia, Chaco, con su novia Victoria Cantero (25) y tras una fuerte discusión en el lugar, regresaron a la casa de él ubicada en la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas CGT de la capital. Allí fue asesinado a cuchillazos por la joven, quien más tarde le admitió a la Policía que había sido ella la atacante.

Mientras Cantero permanece detenida, la Fiscalía N°2 de Resistencia, a cargo de la Ana González de Pacce, ordenó la autopsia del cuerpo y este viernes se dieron a conocer los resultados preliminares.

Según el informe del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la provincia del norte argentino, Álvarez Guardia sufrió dos puñaladas en el cuello y otras dos en la clavícula del lado derecho.

Julián Álvarez Guardia fue asesinado a cuchillazos. Foto: Diario Chaco

Julián Álvarez intentó defenderse del ataque de Victoria Cantero, según la autopsia

Los informes provistos por profesiones forenses pudieron constatar que el joven intentó defenderse en, al menos, dos ocasiones ya que su cuerpo presenta heridas en uno de sus brazos.

De acuerdo a Diario Norte, el cuerpo presentó diversas lesiones punzocortantes. En total, la víctima recibió seis heridas y una de ellas fue letal: la que su pareja le dio en el área del cuello.

Lo que los forenses deben determinar aún es si alguna de esas lesiones podrían haber sido provocadas durante las maniobras que realizaron los médicos para salvarle la vida en el Hospital Perrando de Córdoba.

Dónde está detenida Victoria Cantero y cuál en su imputación

En este momento, Cantero se encuentra detenida en la Comisaría Undécima de Resistencia. En tanto, las autoridades judiciales indicaron que la joven de 25 años se negó a declarar frente a la fiscal.

Victoria Cantero está detenida en la Comisaría Undécima. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, la funcionaria ya la imputó en la causa por “homicidio agravado por el vínculo”. Según el artículo 80 inciso 1° del Código Penal de la Nación Argentina, este delito tiene una pena de prisión perpetua.

Asimismo, el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco precisó que la acusada no sufre de ningún tipo de problema de salud mental y es consciente de la responsabilidad de los hechos.

Los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado continúan recopilando evidencias para sumar al expediente de la causa. De hecho, los funcionarios tienen tiempo hasta el martes 18 de agosto, fecha límite para dictar la prisión preventiva de la acusada.

El último llamado de Julián Álvarez Guardia

Los investigadores lograron identificar que en medio de la discusión con Victoria Cantero, Julián Álvarez Guardia alcanzó a llamar a Facundo Cantero, hermano de la joven y médico. Allí le llegó a decir que la acusada le había cortado el cuello. También escuchó a Victoria decir: “Me rompiste el celular”.

El joven de 29 años fue asesinado el domingo en Resistencia, Chaco. Foto: Redes Sociales

A los pocos minutos, Cantero se presentó en el lugar y se encontró con su amigo inconsciente. Lo trasladó al Hospital Julio Perrando, pero tras varios intentos de reanimarlo el joven de 29 años falleció.

El testimonio de Facundo Cantero es clave para esclarecer cómo ocurrió el crimen y cómo fueron los últimos movimientos tanto de la víctima como de su hermana.