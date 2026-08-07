comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Crimen de Julián Álvarez Guardia: qué dice la autopsia del joven asesinado por su novia Victoria Cantero en Chaco

El joven de 29 fue asesinado en su casa, ubicada en la calle Donovan al 1400 el domingo 2 de agosto. Cantero se encuentra detenida e imputada por el homicidio.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Crimen en Chaco: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de Julián Álvarez Guardia.
Crimen en Chaco: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de Julián Álvarez Guardia. Foto: Redes sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto, Julián Álvarez Guardia (29), fue a un boliche en Resistencia, Chaco, con su novia Victoria Cantero (25) y tras una fuerte discusión en el lugar, regresaron a la casa de él ubicada en la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas CGT de la capital. Allí fue asesinado a cuchillazos por la joven, quien más tarde le admitió a la Policía que había sido ella la atacante.

Mientras Cantero permanece detenida, la Fiscalía N°2 de Resistencia, a cargo de la Ana González de Pacce, ordenó la autopsia del cuerpo y este viernes se dieron a conocer los resultados preliminares.

Según el informe del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la provincia del norte argentino, Álvarez Guardia sufrió dos puñaladas en el cuello y otras dos en la clavícula del lado derecho.

Matías Álvarez y su novia
Julián Álvarez Guardia fue asesinado a cuchillazos. Foto: Diario Chaco

Julián Álvarez intentó defenderse del ataque de Victoria Cantero, según la autopsia

Los informes provistos por profesiones forenses pudieron constatar que el joven intentó defenderse en, al menos, dos ocasiones ya que su cuerpo presenta heridas en uno de sus brazos.

Contenido Recomendado

Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco

Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco

Mate, alfajores y entrada gratis:llega una feria ideal para fanáticos de los sabores argentinos

Mate, alfajores y entrada gratis: llega una feria ideal para fanáticos de los sabores argentinos

De acuerdo a Diario Norte, el cuerpo presentó diversas lesiones punzocortantes. En total, la víctima recibió seis heridas y una de ellas fue letal: la que su pareja le dio en el área del cuello.

Lo que los forenses deben determinar aún es si alguna de esas lesiones podrían haber sido provocadas durante las maniobras que realizaron los médicos para salvarle la vida en el Hospital Perrando de Córdoba.

Dónde está detenida Victoria Cantero y cuál en su imputación

En este momento, Cantero se encuentra detenida en la Comisaría Undécima de Resistencia. En tanto, las autoridades judiciales indicaron que la joven de 25 años se negó a declarar frente a la fiscal.

Victoria Luz Cantero, asesinato en Chaco
Victoria Cantero está detenida en la Comisaría Undécima. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, la funcionaria ya la imputó en la causa por “homicidio agravado por el vínculo”. Según el artículo 80 inciso 1° del Código Penal de la Nación Argentina, este delito tiene una pena de prisión perpetua.

Asimismo, el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco precisó que la acusada no sufre de ningún tipo de problema de salud mental y es consciente de la responsabilidad de los hechos.

Los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado continúan recopilando evidencias para sumar al expediente de la causa. De hecho, los funcionarios tienen tiempo hasta el martes 18 de agosto, fecha límite para dictar la prisión preventiva de la acusada.

El último llamado de Julián Álvarez Guardia

Los investigadores lograron identificar que en medio de la discusión con Victoria Cantero, Julián Álvarez Guardia alcanzó a llamar a Facundo Cantero, hermano de la joven y médico. Allí le llegó a decir que la acusada le había cortado el cuello. También escuchó a Victoria decir: “Me rompiste el celular”.

Victoria Luz Cantero, asesinato en Chaco
El joven de 29 años fue asesinado el domingo en Resistencia, Chaco. Foto: Redes Sociales

A los pocos minutos, Cantero se presentó en el lugar y se encontró con su amigo inconsciente. Lo trasladó al Hospital Julio Perrando, pero tras varios intentos de reanimarlo el joven de 29 años falleció.

El testimonio de Facundo Cantero es clave para esclarecer cómo ocurrió el crimen y cómo fueron los últimos movimientos tanto de la víctima como de su hermana.

ChacoAutopsiaCrimen
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Estuvo prófuga seis años:el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

    Estuvo prófuga seis años: el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

  2. Encontraron al ingeniero desaparecido en Rosario:lo buscaron durante tres días y apareció desvanecido en su auto

    Encontraron al ingeniero desaparecido en Rosario: lo buscaron durante tres días y apareció desvanecido en su auto

  3. Caso Pomar:el trágico accidente que dio lugar a las teorías más insólitas de la historia policial argentina

    Caso Pomar: el trágico accidente que dio lugar a las teorías más insólitas de la historia policial argentina

  4. Video:el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

    Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

  5. Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco

    Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse