Escándalo en Senegal tras el Mundial: una figura renunció por Instagram y apuntó contra el entrenador

Senegal quedó eliminada 3 a 2 ante Bélgica Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La selección de Senegal quedó envuelta en una crisis inesperada después de su eliminación del Mundial 2026 ante Bélgica. El golpe deportivo fue durísimo: el equipo africano ganaba 2-0, tenía la clasificación encaminada y terminó perdiendo 3-2 en tiempo suplementario, en uno de los desenlaces más dramáticos del torneo.

Pero la derrota no fue lo único que sacudió a los Leones de la Teranga. Pocas horas después del partido, Pape Gueye, una de las figuras del plantel y futbolista del Villarreal, anunció en redes sociales que se tomará una pausa de la selección mientras continúe el actual cuerpo técnico encabezado por Pape Thiaw.

El mensaje del mediocampista generó un fuerte impacto porque llegó en medio de las críticas por las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro. La situación expuso una interna que hasta ese momento permanecía puertas adentro y dejó a la Federación Senegalesa de Fútbol frente a un escenario delicado.

El cambio que encendió la polémica

El momento que detonó el conflicto ocurrió a los 66 minutos, cuando Senegal todavía ganaba 2-0 frente a Bélgica. En ese tramo del partido, el entrenador Pape Thiaw decidió reemplazar a Pape Gueye, una modificación que el futbolista no habría tomado bien.

Escándalo en Senegal Foto: REUTERS

Tras el encuentro, Gueye dejó entrever su malestar al asegurar que se encontraba en buen estado físico y que la salida del campo había sido una determinación del entrenador. Su frase fue interpretada como una respuesta directa a la explicación del cuerpo técnico, que justificó algunos cambios por el cansancio de los futbolistas.

La tensión escaló cuando el mediocampista decidió expresarse públicamente en Instagram. Allí comunicó que, mientras siga el actual grupo de trabajo, hará una pausa en la selección nacional. La publicación se viralizó rápidamente y profundizó el debate sobre la conducción del equipo tras una eliminación que parecía impensada minutos antes.

Bélgica aprovechó el derrumbe y consumó una remontada histórica

Senegal parecía tener el partido bajo control. Con goles que le permitieron ponerse dos tantos arriba, el equipo africano estaba muy cerca de meterse en los octavos de final del Mundial. Sin embargo, Bélgica reaccionó en el tramo final y llevó el duelo al alargue.

El seleccionado europeo consiguió descontar sobre el cierre del tiempo reglamentario, igualó minutos después y terminó completando la remontada en la prórroga. El gol decisivo llegó mediante un penal convertido por Youri Tielemans en el minuto 125, una acción que selló el 3-2 definitivo y dejó afuera a Senegal.

Para los hinchas senegaleses, la eliminación fue todavía más dolorosa porque el equipo había estado a pocos minutos de avanzar. La caída abrió interrogantes sobre la gestión del partido, los cambios realizados y la capacidad del cuerpo técnico para sostener una ventaja en una instancia decisiva.

Qué dijo Pape Thiaw tras la derrota

Después del partido, Pape Thiaw intentó explicar lo ocurrido y reconoció el impacto emocional de la eliminación. El entrenador sostuvo que el fútbol puede ser cruel y remarcó que sus futbolistas habían hecho un gran esfuerzo por representar a su país.

Senegal vs Bélgica Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

También defendió sus modificaciones al indicar que algunos cambios respondieron al desgaste físico de los jugadores. Esa versión, sin embargo, quedó en el centro de la discusión luego de que Gueye afirmara públicamente que estaba en condiciones de seguir jugando.

El cruce de declaraciones dejó expuesta una fractura entre una de las piezas importantes del plantel y el cuerpo técnico. La renuncia temporal del mediocampista no solo representa una baja deportiva, sino también una señal de alerta institucional para Senegal.

Una crisis que puede cambiar el futuro de Senegal

La decisión de Pape Gueye obliga a Senegal a tomar definiciones rápidas. El mediocampista no anunció un retiro definitivo, pero sí condicionó su regreso a un cambio en la conducción técnica. Esa postura coloca presión sobre la federación y sobre el futuro inmediato de Pape Thiaw.

El caso también deja una pregunta de fondo: si el vestuario acompaña al entrenador o si la derrota ante Bélgica terminó de romper una relación que ya venía desgastada. En una selección con aspiraciones internacionales, perder a un jugador de peso por un conflicto interno puede tener consecuencias más profundas que una simple eliminación mundialista.

Por ahora, Senegal se despide del Mundial 2026 con una herida doble: la deportiva, por haber dejado escapar una clasificación casi asegurada, y la interna, por el mensaje de una de sus figuras más reconocidas. El futuro de Pape Gueye con la camiseta nacional quedó en suspenso y el ciclo de Pape Thiaw entró en zona de máxima presión.