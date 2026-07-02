Horror en un hospital de Caballito: detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años

El episodio ocurrió en el Sanatorio Méndez. Foto: Google Maps.

Un enfermero de 50 años fue detenido en el barrio porteño de Caballito, acusado de abusar sexualmente de una paciente de 86 años internada en el Sanatorio Méndez. El hecho fue descubierto a partir de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El episodio ocurrió el lunes por la noche en el sanatorio ubicado sobre la calle Avellaneda al 500. Tras un llamado al 911 que alertó sobre un presunto abuso, efectivos de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y se entrevistaron con una supervisora, quien señaló al enfermero como el presunto autor del ataque.

El acusado fue detenido en el Sanatorio Méndez. Foto: ObSBA

Según informaron fuentes del caso, las imágenes de las cámaras de seguridad del quinto piso permitieron corroborar la denuncia. Con esa evidencia, los policías detuvieron al sospechoso en la sala de enfermería del establecimiento.

La víctima había sido internada días antes por problemas respiratorios, mientras que el acusado trabajaba en el Sanatorio Méndez desde enero de este año.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11, cuya titular es la jueza Paula Pettazi, con intervención de la Secretaría N.º 133, a cargo de Maiana Turner.

Detuvieron a la dueña de un geriátrico acusada de maltratar y sedar a los adultos mayores

La dueña de un geriátrico de Mar del Plata fue detenida el último viernes, acusada de maltratar y medicar sin control médico a los adultos mayores que vivían en el lugar. La mujer, de 57 años, era investigada desde diciembre de 2025 tras una denuncia.

La causa comenzó cuando una de las residentes, que tenía varios hematomas en el cuerpo, aseguró que había sido golpeada por la cuidadora del geriátrico. También contó que otro de los ancianos se escondía dentro de un mueble por miedo a la mujer.

Detuvieron a la dueña de un geriátrico. Foto: Gentileza 0223

Además, la acusada fue denunciada por suministrar medicamentos como antibióticos, clonazepam y Rivotril sin supervisión médica. Según la investigación, los utilizaba para mantener sedados a los residentes. Una testigo también relató que, tras la muerte de una abuela durante la Navidad por una infección y gangrena en un tobillo, la dueña del geriátrico habría dicho: “No perdemos nada”, informó el medio 0223.

Tras recibir varias denuncias, el hogar, ubicado en Vieytes al 3400, fue inspeccionado y clausurado en enero. Durante el operativo, las autoridades encontraron a varios adultos mayores con lesiones y en malas condiciones de salud.

Detuvieron a la dueña de un geriátrico. Foto: Gentileza 0223

Una mujer de 87 años, con un cuadro de desnutrición, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que otra residente de 74 años fue derivada a la Residencia Municipal Eva Perón. Los demás fueron entregados a sus familias o trasladados a otros centros.

La acusada quedó imputada por abandono de persona y fue alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán. La causa sigue siendo investigada por la UFI N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo.