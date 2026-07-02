“Me destrozaron la vida”: la mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio

Claudio Barrelier, Agostina Vega, Melisa Heredia. Foto: redes sociales.

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, habló por primera vez tras el femicidio de la menor de 14 años en Córdoba y consideró que “deberían darle perpetua” a Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato de su hija.

“Me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más”, sentenció la mujer, y confió estar “muy satisfecha” con la tarea del fiscal Raúl Garzón, quien había dictado la prisión preventiva del hombre.

En ese aspecto, Heredia expresó que “deberían darle (prisión) perpetua” a Barrelier, quien está detenido como presunto autor del crimen, aunque por el momento no admitió su responsabilidad en el delito, que conmocionó a la sociedad cordobesa.

La madre de la víctima sostuvo que el principal acusado no actuó solo. “Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”, manifestó.

La adolescente había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando iba a la casa de Barrelier -ex pareja de su madre- y fue hallada una semana más tarde, descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

“Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”, sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana: “Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija”, señaló en declaraciones al canal Todo Noticias.

Además de Barrelier, también están detenidos Soledad Andreani, su actual pareja, y Osvaldo Fassetta, inquilino del acusado, ambos implicados por presunto encubrimiento: “Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé”.

Dictaron la prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Según confirmaron fuentes del caso, la medida fue tomada por el fiscal Raúl Garzón.

Barrelier se encuentra sindicado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), al tiempo que Fassetta, alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.

En tanto, Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.