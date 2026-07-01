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Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión

La influencer de 27 años, quien en este momento se encuentra viviendo con su hermana Rocío, pidió la excarcelación

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Morena Rial condenada a tres años de prisión.
Morena Rial condenada a tres años de prisión. Foto: TN
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El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro condenó a Morena Rial a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por una seguidilla de robos cometidos en los partidos bonaerenses de Villa Adelina, Castelar y Martínez. Ante la noticia, la hija del conductor Jorge Rial pidió la excarcelación.

En un fallo de 40 hojas, el TOC N°7 comunicó, además, la aprobación de un juicio abreviado que habían acordado el fiscal, Patricio Ferrari, y la defensa de la hija del periodista.

Rial está acusada del delito de "robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción“. Estos últimos agravantes se refieren a un modus operandi delictivo en el que uno o varios delincuentes ingresan por la fuerza a una vivienda para cometer un ilícito.

Luego de pasar un período detenida en la cárcel de Magdalena en provincia de Buenos Aires, la influencer, en este momento, se encuentra viviendo con su hermana Rocío y su hijo Amadeo. Desde marzo de 2026, La hija del conductor goza del beneficio de la prisión domiciliaria monitoreada con una tobillera electrónica.

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El pedido de excarcelación de Morena Rial

La defensa de Morena Rial solicitaron la excarcelación por “libertad condicional” y se encuentran esperando la resolución de la jueza María Coelho, quien en los próximos días será la encargada de aprobar o no el pedido de Rial. Según indicó La Nación, la jueza ordenó, además, para evaluar la libertad condicional un peritaje psicológico y le pidió al fiscal que se expida al respecto.

Nota en desarrollo...

Morena Rial
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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