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Operativo de seguridad urgente: hubo una presunta amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

El despliegue se dio pasadas las 16.30 de este miércoles 29 de julio en la sede diplomática ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas
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Se llevó a cabo un intenso operativo de emergencia durante la tarde del miércoles 29 de julio por una supuesta amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Efectivos de la Policía Federal encabezaron el procedimiento en el edificio de la Avenida Colombia al 4300, donde interrumpieron el tránsito.

La alerta de seguridad se activó cuando personal de la sede diplomática recibió un llamado telefónico en el que se advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en el inmueble. Tras la notificación a las autoridades, se puso en marcha el protocolo de contingencia correspondiente y se dispuso la evacuación preventiva de las dependencias.

Operativo de seguridad en la Embajada de EEUU por amenaza de bomba
La amenaza de bomba surgió a raíz de un llamado telefónico. Foto: Noticias Argentinas

Especialistas de la Brigada de Explosivos de la PFA inspeccionaron el perímetro y las instalaciones en busca de bultos u objetos sospechosos. Como parte de las medidas preventivas, se mantiene restringido el flujo vehicular y peatonal sobre la calle Colombia, desde el acceso principal de la representación estadounidense hasta la intersección con la Avenida Sarmiento.

Amenaza de bombaEmbajada de Estados Unidos
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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