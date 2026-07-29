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Tragedia en las Cataratas del Iguazú: así quedó la lancha tras el accidente en el que murió un turista neerlandés

El hombre de 26 años falleció tras el vuelco de una embarcación del paseo Macuco Safari. El accidente quedó registrado parcialmente en un video grabado por otro visitante.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Accidente mortal en las Cataratas del Iguazú. Foto: NA.
Accidente mortal en las Cataratas del Iguazú. Foto: NA.
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Un turista de nacionalidad neerlandesa, de 26 años, murió este martes luego del vuelco de una embarcación que realizaba una excursión por las Cataratas del Iguazú, en Brasil. El accidente ocurrió durante el tradicional paseo Macuco Safari y quedó registrado parcialmente en un video filmado por otro visitante que se encontraba en la zona.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran los instantes posteriores al siniestro. En el registro puede verse a una persona sobre las rocas con un chaleco salvavidas, mientras otras embarcaciones se acercan para colaborar con el rescate de los pasajeros.

Cómo ocurrió el accidente en las Cataratas del Iguazú

El hecho se produjo alrededor de las 12:20, cuando los equipos de emergencia recibieron la alerta por un operativo de búsqueda y rescate en el río, en la zona de Foz do Iguaçu.

El momento del accidente donde muere el turista neerlandés. Video: Web.

La embarcación transportaba a ocho personas: seis turistas neerlandeses pertenecientes a una misma familia y dos tripulantes encargados del recorrido.

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Cómo fue la muerte del turista neerlandés en medio de la excursión en las Cataratas del Iguazú

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Tragedia en las Cataratas del Iguazú:un turista murió tras el vuelco de una lancha

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Según informó el Cuerpo de Bomberos, el joven fallecido sufrió un ahogamiento que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Aunque fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, los médicos no lograron salvarlo.

Otros dos pasajeros también fueron asistidos. Un hombre de 49 años permanecía consciente y respirando por sus propios medios, mientras que otro integrante de la familia quedó en observación, aunque no necesitó atención médica de urgencia.

Por su parte, el piloto y el copiloto fueron evaluados posteriormente por personal de emergencia y derivados a un centro asistencial para controles médicos.

Investigan las causas del vuelco

Al momento del accidente, el caudal de las Cataratas del Iguazú alcanzaba unos 4,3 millones de litros de agua por segundo, casi el triple del promedio habitual, que ronda los 1,5 millones.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existe evidencia que vincule directamente ese incremento del caudal con el vuelco de la lancha.

Tras el incidente, efectivos de la Marina de Brasil participaron de las tareas de rescate y comenzaron los primeros peritajes. La Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente y establecer posibles responsabilidades.

Macuco Safari suspendió las excursiones

Luego de la tragedia, la empresa Macuco Safari, encargada de operar el paseo turístico, anunció la suspensión de todas sus actividades durante tres días.

La compañía informó que quienes ya habían adquirido entradas podrán solicitar el reembolso del dinero o reprogramar la excursión para otra fecha.

En un comunicado oficial, la empresa expresó sus condolencias a la familia del turista fallecido y destacó que todos los ocupantes fueron rescatados inmediatamente después del accidente.

Excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú
El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Foto: Macuco Safari

Además, recordó que lleva más de 40 años operando dentro del Parque Nacional del Iguazú y aseguró que trabaja bajo estrictos protocolos de seguridad, utilizando embarcaciones modernas y certificadas.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) confirmó que la concesionaria tenía toda la documentación exigida para prestar el servicio y anunció que colaborará con la investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.

Cataratas del IguazúAccidenteMuerteTurista
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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